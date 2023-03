Deux salariés blessés après l'explosion d'un obus à l'usine de munitions Nexter à Bourges

Deux hommes ont été blessés vendredi 10 mars par l'explosion d'un obus sur le site de l'entreprise de munitions Nexter à Bourges. Selon nos informations, l'accident a eu lieu au cours d'un essai.

Un accident a eu lieu ce vendredi 10 mars vers 14h sur le site de Nexter Munitions à Bourges. Selon nos informations, un obus de 40mm (calibre moyen) a explosé au cours d'un essai, blessant les deux salariés qui procédaient au test dont un grièvement. Touchés à l'abdomen et aux mains, les deux victimes ont été transportées en urgence absolue à l'hôpital de Bourges. On ignore l'évolution de leur état de santé ce samedi 11 mars.

"On n'est pas inquiets sur la sécurité"

"C'est malheureux pour eux deux", s'émeut Pascal Gillardin, secrétaire général CGT chez Nexter Bourges, qui assure que "toutes les mesures de sécurité sont prises" au sein de l'entreprise. "Malheureusement on n'est pas à l'abris d'un accident, d'une munition qui fonctionne quand il ne faut pas."

Il y a déjà eu des problèmes pyrotechniques mais ça n'avait jamais touché du personnel. Pascal Gillardin, secrétaire général CGT chez Nexter Bourges

Un sentiment partagé par son prédécesseur Pascal Dupuy, élu CGT jusqu'au 1er mars dernier. "En tant que syndicat, on n'est pas inquiets sur la sécurité. On sait que les procédures sont respectées. On a une bonne culture de sécurité dans la boite. Mais il y a toujours les impondérables. Un accident peut arriver parce qu'on est sur des activités d'essais sur des explosifs donc il a un risque."

Une enquête a été ouverte en co-saisine entre la police et l'inspection du travail précisait vendredi le parquet de Bourges. Contactée, la direction de la branche munitions du site n'a pu être jointe ce samedi matin.