Coupure d'électricité massive en Eure-et-Loir : 80 000 foyers privés de courant

Une coupure d'électricité massive a touché Chartres et certaines communes environnantes ce 26 septembre à 13 h 50. Selon RTE, une ligne à haute tension est en cause.

L'essentiel du jour : notre sélection exclusive Chaque jour, notre rédaction vous réserve le meilleur de l'info régionale. Une sélection rien que pour vous, pour rester en lien avec vos régions. votre adresse e-mail s'inscrire France Télévisions utilise votre adresse e-mail afin de vous envoyer la newsletter "L'essentiel du jour : notre sélection exclusive". Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien en bas de cette newsletter. Notre politique de confidentialité

Grosse coupure de courant à Chartres ce 26 septembre. En début d'après-midi, vers 13h50, une panne encore inconnue a touché une ligne de 225 000 volts. Selon RTE, le responsable du réseau de transport public d'électricité à haute tension, près de 80 000 foyers ont été touchés au plus fort de cette panne.

Les premières informations indiquent que le lieu de la panne se trouverait dans le secteur de Dambron, entre l'Eure-et-Loir et le Loiret. Vers 15 h 30, les services de RTE ignoraient toujours la raison exacte de la panne, qui touche non seulement Chartres, mais aussi Châteaudun, Bonneval et plusieurs communes environnantes. Les équipes du gestionnaire de transport d'électricité sont sur place pour rétablir le courant le plus vite possible.