Eure-et-Loir : un candidat exclu de la liste écologiste aux régionales pour ses publications sur les réseaux sociaux

La liste écologiste pour les régionales se serait bien passé d'un tel couac. L'alliance Europe Ecologie-Les Verts/La France insoumise/Génération.s a décidé d'exclure de sa liste ce jeudi 14 mai Abdelaziz Hafidi, candidat en Eure-et-Loir, à la suite de révélations faites par @2emeDB73 sur Twitter plus tôt dans la journée.

Le compte @2emeDB73 -qui se présente comme "laïque" et "républicain universaliste"- est lié à "On vous voit" : une plateforme définie comme "collaborative et non partisane d’observation du séparatisme", habituée à accuser des personnalités de gauche de complaisance avec "la mouvance islamiste".

Le compte qualifie ainsi Abdelaziz Hafidi de "militant aux sympathies islamistes", captures d'écran à l'appui. Il met notamment en avant des partages, datant de 2020, de posts en soutien à l'islamologue Tariq Ramadan, mis en examen pour viol en 2018. @2emeDB73 rapporte également que "peu de temps après l’assassinat de Samuel Paty, Abdelaziz Hafidi publie un dessin faisant une allusion claire au professeur et qui assimile d’une certaine manière la laïcité à la haine des musulmans".

"Forts relents antisémites"

Un autre post, datant lui de 2019, serait le vecteur de "forts relents antisémites, estime le compte Twitter, comme celui qui évoque l’existence d’une loi en qui oblige à croire à la Shoah, ce qui sous entend que celle-ci relève d’une croyance et non d’un fait établi". "Un tel post pourrait s’apparenter à du négationnisme", juge-t-il.

9/ Et il relaie aussi des posts aux forts relents antisémites, comme celui qui évoque l’existence d’1 loi en 🇫🇷 qui oblige à croire à la #Shoah, ce qui sous entend que celle-ci relève d’une 1 croyance et non d’1 fait établi. Un tel post pourrait s’apparenter à du négationnisme. pic.twitter.com/UIWmlJXFPU — 2eme DB73 (@2emeDB73) May 14, 2021

Ces publications, la tête de liste régionale de la liste EELV/LFI/Génération.s Charles Fournier les qualifie d'"insupportables, de totalement inacceptables, surtout les plus anciennes [celles évoquant la Shoah]".

Dès la soirée du 14 mai, Génération.s -parti dont est membre Abdelaziz Hafidi- a décidé de suspendre le candidat du mouvement et de l'exclure de la liste aux régionales, mettant en avant sur Facebook "des propos que nous ne cautionnons pas".

Une "erreur de vigilance", mais pas de "porosité"

"Génération.s a reconnu une erreur, et je m'y associe, n'ayant pas vérifié les publications de ce monsieur", assume Charles Fournier, qui assure qu'une nouvelle liste avec un nouveau candidat (Philippe Rivière, professeur des écoles à Chartres) sera déposée dès lundi.

Pour lui, cette "erreur de vigilance" peut servir de leçon : "On n'épluche pas particulièrement tous les profils des 89 candidats, on devrait le faire maintenant. Génération.s notamment est un petit parti, et n'en a pas forcément les moyens."

Et s'il reconnait et assume l'erreur, Charles Fournier s'insurge contre les "propos qui nous accusent de porosité [avec l'idéologie islamiste]", qu'il considère comme "de la récupération politique".

Le candidat écologiste dénonce également une sorte de deux poids, deux mesures, regrettant que les "propos très durs vis-à-vis des étrangers, de la part de candidats d'extrême-droite, ne choquent pas autant".

Contacté sur Facebook, Abdelaziz Hafidi n'a pas répondu à France 3. A l'Echo républicain, le candidat déchu a expliqué qu'il "ne veut pas en rajouter", affirmant vouloir que "les choses s'appaisent", sans plus de commentaires.