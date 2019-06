Eure-et-Loir : un maire passé à tabac lors de la fête de la musique

Des "familles et des enfants" molestés

Cette violence est totalement inacceptable !



Tout mon soutien à Marc Guerrini, Maire des Villages-Vovéens, honteusement tabassé lors de la fête de la musique dans son village.



cc @lecho_fr https://t.co/uYR3X7VaQ3 — Guillaume Kasbarian (@guillaumekasba) 25 juin 2019

La fête de la musique a été gâchée par un épisode de violence samedi 21 juin au soir aux Villages-Vovéens (Eure-et-Loir). Le maire de la commune, Marc Guerrini, a été tabassé au cours d’une violente bagarre.La fête aurait dégénéré en fin de soirée, alors qu’un groupe de rap donnait de la voix. Dans un communiqué, le maire explique que plusieurs spectateurs ont été "choqués par les paroles violentes et crues d’un groupe de 2 jeunes autorisés à venir se produire sur scène pour 3 chansons".Le maire et les membres de l’organisation ont donc demandé au groupe d’arrêter leur prestation au bout du deuxième morceau, "voyant la tournure que cela prenait, les propos tenus dans les chansons (..)"Marc Guerrini explique que les jeunes sont sortis de scène, mais que "des insultes à caractère raciste ont été proférées à leur encontre". C’est là que la situation aurait dégénéré.D’après le premier magistrat de la commune, "des familles et des enfants" ont été molestés. Plusieurs spectateurs se seraient alors réfugiés dans les bars alentours. Le maire, qui a tenté de s’interposer, a également été pris à parti. Il présente plusieurs blessures et a eu 7 jours d’interruption temporaire de travail.Marc Guerrini a déposé plainte dimanche 23 juin. Deux personnes ont été interpellées et une information judiciaire a été ouverte par le Parquet de Chartres. "Aujourd’hui, tout le monde doit rendre des comptes devant la justice et cela est normal. Les torts sont partagés et chacun doit maintenant en répondre." Explique le maire dans son communiqué.