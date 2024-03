Stéphane Bern élu conseiller municipal de son village en Eure-et-Loir avec 97,3% des voix

L’animateur de radio et de télévision Stéphane Bern était candidat dimanche 17 mars aux élections municipales partielles complémentaires dans son village de Thiron-Gardais en Eure-et-Loir où il a été élu conseiller municipal avec 97,3% des voix !

Trois candidats étaient en lice ce dimanche pour trois sièges à pourvoir, afin de compléter le conseil municipal dans cette commune du Perche d'un millier d'habitants, à la suite de la démission du maire Victor Provôt en début d'année.

Stéphane Bern, 60 ans, a obtenu 97,3 % des suffrages exprimés, avec une participation qui s'élève à 45,3 %. Plébiscité par les électeurs, il n'envisage pas pour autant de prendre le fauteuil de maire, du moins, pas dans l’immédiat."Maire c’est un travail à plein temps, ça prend beaucoup de temps. Pour le moment je ne suis pas en capacité de donner tout mon temps. Mais quand je serai à la retraite pourquoi pas", a t'il confié plus tôt dans la journée, bien avant l'annonce des résultats.

L'élection du maire doit avoir lieu cette semaine lors d'un conseil municipal. C'est l'ancien premier adjoint et maire par intérim, François Dordoigne, qui est pressenti pour être élu. Il a déjà confié vouloir charger l'animateur de faire rayonner Thiron-Gardais et de s'occuper de la vie culturelle du patrimoine de la commune.

ELECTION. @bernstephane élu conseiller municipal de son village en Eure-et-Loir avec 97,3% des voix https://t.co/fYYrqmpdUa pic.twitter.com/hRHqjUBscm — France 3 Centre-Val de Loire (@F3Centre) March 18, 2024

Tout pile dans les cordes du "Monsieur Patrimoine" du service public qui espère bien mettre sa "notoriété au service de la collectivité" en faisant notamment labelliser Thiron-Gardais "Petite cité de caractère". "Je lis dans la presse : "Stéphane Bern se lance en politique ". Non ! C’est de la politique locale. Il n’y a pas d’étiquette, on n'est ni de droite ni de gauche. On est thironais et au service des thironais", se défend le nouvel élu.

Ce n'est pas la première fois que Stéphane Bern occupe un mandat local. Il avait déjà été conseiller municipal du 9e arrondissement de Paris de 1999 à 2001. Il vit depuis 2013 à Thiron-Gardais, dans l'ancien collège royal et militaire qu'il a racheté, restauré et transformé en musée.

Le présentateur de "Secrets d'Histoire" qui œuvre actuellement sur Europe 1, est chargé par l'Elysée depuis 2017 d'une mission pour le patrimoine. C'est à ce titre qu'il organise un Loto annuel pour financer l'entretien de monuments en péril.