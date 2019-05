Un pont volant en carton suspendu dans les rues d'Amboise (Indre-et-Loire)- 19 mai 2019 / © Guillaume Souvant AFP

Une construction collaborative

Clap 🎬 de fin de l’aventure du pont volant en carton. Les enfants s’en donnent à cœur joie. #Amboise @NR_Amboise pic.twitter.com/Qymht0JYod — isabelle gaudron (@isabellegaudron) 19 mai 2019

Le pont de carton conçu par l'artiste plasticien marseillais Olivier Grossetête a été hissé dans les airs samedi soir dans la rue principale d'Amboise, qui borde le château, à l'aide de trois énormes ballons remplis d'hélium.Samedi, "il était à environ 12 mètres sur sol et aujourd'hui" et dimanche il volait "à deux ou trois mètres de hauteur car il y avait du vent et qu'il avait pris pas mal de poids à cause de la pluie", a expliqué Olivier Grossetête.Le pont tout en carton mesure 18 mètres de long, 2 mètres d'épaisseur et 3,20 mètres de hauteur. Il pèse 250 kilos.Depuis lundi, environ 300 personnes l'ont construit à l'aide de carton et de scotch, au cours d'ateliers participatifs organisés dans l'église Saint-Florentin. "Du bricolage inventif" et un aspect "poétique" qui fait référence aux oeuvres et inventions de Léonard de Vinci, selon l'artiste de 46 ans.Le pont a été redescendu dimanche. Les enfants ont sauté dessus pour le détruire, c'était prévu - et les cartons sont repartis au recyclage.