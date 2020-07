Indre-et-Loire : un enfant de six ans mort noyé dans un étang de Château-la-Vallière

Un enfant de six ans, en sortie de groupe avec son foyer d'aide sociale à l'enfance ce lundi 27 juilletà Château-La-Vallière, a échappé à la vigilance de l'éducateur en fin d'après-midi, vers 18h. Les recherches lancées par le groupement de gendarmerie de l'Indre-et-Loire ont duré jusqu'à 23h et ont repris dès 7h le lendemain matin, avec la mobilisation d'équipes cynophiles, équestres, de plongeurs et d'un hélicoptère.Malheureusement, les pires crantes des enquêteurs ont été confirmées avec le repêchage du corps de l'enfant dans la matinée du 28 juillet, dans l'étang du Val Joyeux. Le procureur de la République de Tours, Grégoire Dulin, a confirmé que les premiers examens médico-légaux étaient "compatibles avec une noyade".Placée dans un foyeur tourangeau, la jeune victime était suivie par un juge des enfants à Tours.