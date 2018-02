Une tentative de suicide sur le pont de Langeais stoppée par deux candidats de Secret Story

On se connaît ?

Le drame a été évité de justesse. En fin de semaine dernière, un couple connu de télé réalité a sauvé un homme qui souhaitait sauter du pont de Langeais en Indre-et-Loire. En effet, alors que la jeune femme appelle la gendarmerie, le jeune homme tente de ramener à la raison la personne suicidaire. Les gendarmes tourangeaux racontent . Une patrouille de Langeais s'engage aussitôt après l'appel de détresse. A leur arrivée, la personne suicidaire est retrouvée, en sécurité, en larme dans les bras de son sauveur.Après avoir pris en compte la personne en détresse, l’attention des militaires de la gendarmerie se porte sur ce jeune couple qui ne leur paraît pas inconnu. Ancienne procédure ? Contrôle de vitesse ? Non. Et puis, ils se souviennent. de la "VOIX" qui résonne dans leurs têtes : «Ici la VOIX, le désespéré vient d’être sauvé par le couple constitué de Charlène et Benoît de la saison 11 de SECRET STORY !».L’histoire ne dit pas ce que Benoît a dit au désespéré, toutefois, il semblerait que ce dernier ait entendu La VOIX de la raison et ait accepté de suivre les pompiers. Après avoir reconnu Char­lène et Benoît, les membres de la gendarmerie d’Indre-et-Loire ont partagé l’in­for­ma­tion sur leur page Face­book . Un acte héroïque qui ne sera pas long­temps resté secret…