Internet : panne géante chez Orange en Centre-Val de Loire et partout en France

Moi quand je vais débarquer dans la boutique Orange ! C’est quoi ces bails de bug de reseau ?? pic.twitter.com/NqXzaVkK2p — 🎧🎼 La Skasosserie 💀 (@skasosserie) 15 avril 2019

Si vous êtes chez Orange et que votre connexion patine, ne cherchez pas, ça ne vient pas de vous. C'est à cause de tous ceux qui prennent leur abonnement OCS pour mater Game of Thrones ce soir, à coup sûr ! — Kwev (@ZeKwev) 15 avril 2019

Toute la France est touchée

Si vous êtes client Orange et que vous avez eu des difficultés à vous connecter à Internet via votre box ou votre smartphone, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seuls ! Une panne géante a frappé le réseau du service Orange ce lundi, signalée par plusieurs internautes et le site Down detector rapporte Down detector, qui répertorie fréquemment les incidents de ce type. Les connexions Internet mobile ont également été touchées et représentent environ un quart des rapports d’erreur enregistrés.La carte présentée par le site affiche des pics de pannes dans les régions de Paris, Lyon et Nantes. Dans une moindre mesure, les environs de Bordeaux, Rennes, Marseille ou encore Strasbourg sont aussi concernés. Les origines de cette panne sont encore inconnues. En Centre-Val de Loire, la ville de Tours semble particulièrement concernée. Orange n’a pour l’instant pas communiqué sur cet incident.