“Je bloquerai kedal le 17 novembre” : un Tourangeau répond à un ami sur Facebook, il récolte 84 000 partages

OUHOUH ! ON FONCE DANS LE MUR LES GARS !



"Mon facebook c'est Verdun"

J'ai publié ce post sur un coup de sang mais quand on enlève la vulgarité et le côté maladroit, ce que je veux dire, c'est que je suis triste de voir qu'on se mobilise autant pour le prix de l'essence à la pompe - même si je conçois que cela puisse être important pour les gens - et pas pour d'autres causes plus nobles concernant l'environnement.

"Je bloquerai kedal le 17 novembre". Le post d'Anthony Hamon, un père de famille de Tours, a déjà fait l'objet de plus de 84 000 partages. Pourtant le Tourangeau n'avait aucune ambition nationale... il répondait simplement à un ami à lui ! C'est une énième dispute et invitation à participer aux blocages, reçue sur Facebook, qui a mené à ce coup de gueule.En même temps, il consulte une vidéo WWF, qui explique que 60 % des animaux sauvages ont disparu en 40 ans. Pour lui, c'est clair : le problème est ailleurs.Dans ce post principalement adressé à son ami d'enfance, l'homme de 35 ans est scandalisé de voir qu'autant de personnes se révoltent pour la hausse du prix du carburant et regrette qu'il n'y ait pas une telle mobilisation autour de causes environnementales comme le plastique dans les océans Le jeune père "hallucine". Son post, publié le 1novembre, prend des proportions colossales. "Mon Facebook est devenu Verdun", lâche-t-il.Alors que la tendance est plutôt à la mobilisation pour les blocages du 17 novembre sur les réseaux sociaux, ce coup de gueule a révélé une autre vision sur le sujet. "Plein de gens pensent comme moi et ne disent rien", souligne Anthony Hamon. Depuis, les messages se bousculent sur son compte Facebook, bienveillants pour la majorité.