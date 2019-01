Loir-et-Cher : un enfant de 4 ans oublié une journée entière dans un car scolaire

Enquête ouverte à la gendarmerie

C'est ce qui est arrivé à un enfant de 4 ans à Sougé, dans le Loir-et-Cher, le 8 janvier dernier, comme l'a révélé La Nouvelle République C'est sa mère qui l'a découvert à 16h, assis sur son siège, alors qu'elle venait le récupérer à la sortie de l'école maternelle de la commune. Il avait été, et était resté avec la ceinture de sécurité attachée.La gendarmerie de Montoire-sur-le-Loir a ouvert une enquête pour découvrir ce qui s'est passé.Contacté, le procureur de la République de Blois attend que les gendarmes aient terminé leurs investigations pour "déterminer s'il y a une responsabilité pénale, et si oui, qui est responsable".L'ensemble des protagonistes a été entendu, et