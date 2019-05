INFO FRANCE 3. Il n'y aura pas d'EPR à St-Laurent-des-Eaux (Loir-et-Cher)

Le projet EPR à St Laurent des Eaux tel qu'il était imaginé par EDF en 2018. / © F3CVDL

"Exploitations en péril"

La crainte de la formation d'une ZAD (Zone à Défendre) sur le site nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux a-t-elle pesé dans la balance ? Les agriculteurs avaient brandi la menace d'une occupation en cas d'expropriation de leurs parcelles. 116 hectares qu'EDF avait proposé de racheter à l'automne 2018 afin de doubler la surface du site. L'objectif "étant d'assurer la production d'électricité décarbonée'' donc de créer une nouvelle centrale nucléaire, en l'occurence un EPR avait précisé le directeur du site.Chargée de travailler sur le projet de rachat, la Safer, société de ventes et reventes de terrains agricoles, a confirmé à l'électricien la forte opposition de la majorité des propriétaires. "10 refusent et ils possèdent 70% de la surface" précise le communiqué des opposants. Le combat s'avérait âpre. Sous la contrainte, EDF a donc décidé d'abandonner son projet d'extension. Le directeur de la centrale est venu le dire en personne aux agriculteurs vendredi dernier. "Pour continuer l'exploitation du site, nous n'avons pas besoin de foncier dans l'immédiat" a confirmé au téléphone le service Presse de la centrale.Saint-Laurent-des-Eaux comprend deux réacteurs en exploitation ainsi que deux autres en cours de démantèlement.Le démantèlement total de la centrale est prévu d'ici 2100.En 2018, 15 propriétaires et 6 exploitants agricoles avaient dénoncé des "exploitations en péril" . Leurs réactions de l'époque en vidéo.