Les deux bébés pandas du ZooParc de Beauval attendent leurs noms ce 18 novembre

La cérémonie est un réel événement. Pour l’occasion, le footballeur français Kylian Mbappé et la plongeuse chinoise Zhang Jianpi seront présents à Beauval. Ils parrainent les deux bébés pandas baptisés ce 18 novembre. Soumis au vote sur le site internet du zoo, les noms seront enfin révélés.

C’est le grand jour pour les bébés pandas du zoo de Beauval ! Nés le 2 août 2021, le nom des deux bébés pandas géants va être révélé ce 18 novembre à l’occasion d’une cérémonie qui débutera à 17 heures au parc de Beauval. Parrain et marraine des deux jumelles pandas, le footballeur français Kylian Mbappé et championne de plongeon chinoise Zhang Jiaqi seront sur place.

Une marraine et un parrain de choix

Fleur de coton et Petite neige, les noms provisoires des deux bébés pandas nés à Beauval en août dernier, vont être baptisés. Cent jours après leur naissance, comme le veut la tradition chinoise, ils recevront leurs vrais noms. Pour l’occasion, deux champions reconnus internationalement se sont engagés à parrainer les deux jumelles : Kylian Mbappé et Zhang Jiaqi.

Cette dernière, récemment médaillée d’or aux Jeux olympiques de Tokyo 2021 en plongeon synchronisé à 10 m, est passionnée par les pandas depuis toujours. À 17 ans, la plongeuse chinoise a déjà 3 titres mondiaux à son actif. Des records de précocités dont Kylian Mbappé est également familier. Le footballeur français champion du monde n’est plus à présenter pour ses talents avec un ballon rond, mais son attachement aux animaux est plus méconnu.

C’est le Jour J !🙌 Bienvenue à nos visiteurs et invités ! Plus que quelques heures avant la Cérémonie du Nom des jumelles panda géant.🤩 #zoodebeauval pic.twitter.com/1rbC8ic6bI — ZooParc de Beauval (@zoobeauval) November 18, 2021

Des noms choisis par les internautes

Les pandas géants appartiennent à la Chine. C’est pourquoi, traditionnellement, la première dame chinoise nommait les pandas. Cette fois-ci, pour la première fois, les noms seront choisis différemment. La Chine a proposé 5 duos de noms qui ont été soumis au vote des internautes sur le site internet du ZooParc de Beauval.

Ces 5 propositions sont à consonance chinoise et ont une signification symbolique. Anfu et Anqi "incarnent les vœux de bonheur et de bonne santé". Yuandudu et Huanlili "évoquent le souhait d’une croissance saine pour les bébés et symbolisent les liens profonds entre la Chine et la France". Huanxi et Huanle "expriment l’attachement extrêmement fort des Chinois et des Français envers les pandas géants". Huanxin et Huanyan symbolisent "bonheur" et "appétit de vivre". Et enfin, Hehuan et Yuanying "font référence à une fleur, l’autre à la lune. Ensemble, ils désignent le bonheur et les vœux d’une santé florissante pour les bébés."

Les votes sont arrêtés depuis le 2 novembre mais, pour le moment, les noms choisis par les internautes n’ont pas filtrés. Dans le respect de la tradition chinoise, le protocole de la « Cérémonie des noms » est très strict. Impossible, par exemple, d’apercevoir les deux bébés stars avant le début de la cérémonie. Tout est mis en place pour que celle-ci soit un réel événement. Comme le précise le président du parc Philippe Delord au micro de Bfm tv : "On espère, à travers cette cérémonie et cet événement, sensibiliser les Chinois à la protection de l’environnement et de la biodiversité." La cérémonie est retransmise en direct sur les réseaux sociaux du ZooParc de Beauval.