En cas de renseignement, veuillez contacter la brigade de gendarmerie de Jargeau au 02 38 46 83 70.

Vendredi 19 janvier entre 16h30 et 17h, une mineure de 14 ans a fait l’objet d’une tentative d'enlèvement route de la Ferté sur la commune de Férolles (Loiret). La gendarmerie a dressé un portrait-robot de l’individu. Il circulait dans une camionnette de couleur blanche. Il arrivait de Jargeau, et se dirigeait plus au sud vers La Ferté Saint-Aubin (Loiret).En quittant les lieux, il a failli percuter un véhicule venant en sens inverse.