Loiret : 11 chiens stars du cinéma meurent dans un incendie à Sury-aux-Bois

Des paroies fondues, des murs tordus par la chaleurs : c'est tout ce qu'il reste du petit bâtiment qui abritait les chiens de la société Animal Contact, à Sury-aux-Bois. Aucun des onze animaux n'a survécu.Le sinistre s'est déclaré dans la soirée du 4 janvier, vers 19h45. Malgré la réactivité d'une quarantaine de pompiers dépêchés sur place, les soldats du feu ne parviennent pas à sauver les animaux enfermés. "Une vraie tragédie" pour Muriel Bec, dresseuse animalière et fondatrice de l'entreprise. Dès que le feu est repéré, les gérants appellent les pompiers et tentent de secourir les chiens, sans succès. Deux oiseaux, un petit ibis et un faucon nés sur place, ont également disparu.Spécialiste de la mise en scène animalière, Aniaml Contact est connue pour sa participation à de nombreux films et clips promotionnels impliquant les animaux. Outre ses chiens, l'entreprise possède également des chats, des cerfs, des sangliers et même des loups , que France 3 avait rencontré.