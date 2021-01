Loiret : une enquête ouverte pour disparition inquiétante à Ingrannes

C'est une disparition "que nous considérons comme préoccupante", confient les gendarmes du Loiret ce 12 janvier. Dans le secteur d'Ingrannes, à une trentaine de kilomètres d'Orléans, une dizaine de gendarmes appuyés par des plongeurs et des équipes cynophiles recherchent une femme d'une cinquantaine d'années, qui n'a pas donné signe de vie depuis le 8 janvier. C'est son mari qui, dans la soirée, a signalé sa disparition à la gendarmerie. Dans la foulée, une enquête pour disparition inquiétante est déclenchée par la gendarmerie.

La voiture de la femme disparue a été retrouvée par les enquêteurs en forêt d'Orléans le 10 janvier, et les recherches ont mobilisé d'importants moyens le lundi 11 et le mardi 12 janvier. Situé en pleine forêt, le secteur de recherche est densément boisé et contient plusieurs étangs. Pour l'heure, aucun appel à témoin officiel n'a été lancé, et les publications des proches de cette mère de famille sur les réseaux sociaux ont été retirées.