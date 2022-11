Info France 3. La Région victime d'une cyberattaque, plusieurs sites bloqués

La Région Centre-Val de Loire a été victime d'une tentative d'intrusion informatique via son site satellite de la Cop régionale. Une dizaine de sites gérés par la collectivité ont été fermés par prévention.

Qui en veut à la Région Centre-Val de Loire ? Selon nos informations, la collectivité, présidée par le socialiste François Bonneau, a été victime d'une cyberattaque, il y a quelques semaines.

"Il y a eu une tentative d'intrusion sur le site de la COP régionale qui est hébergé sur le serveur d'un prestataire, pas par celui de la Région", désamorce Alexandre Tinseau, le directeur de cabinet. "Notre directeur de la sécurité informatique a remarqué la présence d'adresses mail que nous n'avons pas l'habitude de voir sur le formulaire du site".

Par prévention, l'ensemble des sites hébergés sur ce serveur ont été fermés. Une dizaine, selon le directeur de cabinet. "Nous sommes en train de les rouvrir un par un".

Le site de la COP régionale affiche toujours un message d'erreur lorsque l'on tente d'y accéder. "Notre site est actuellement indisponible pour des raisons techniques", peut-on lire.

Pas de ransomware

Pour Alexandre Tinseau, il n'y a pas lieu de s'inquiéter : "Il n'y a pas eu de demande de rançon. Ce n'est pas une attaque comme on a pu le voir sur des hôpitaux ou d'autres collectivités. C'est une tentative d'intrusion qui a échoué, parce qu'on a eu les bons réflexes", jure-t-il tout en reconnaissant que ces sites "sont plutôt vieux". "Il y a eu une fragilité, donc maintenant on sécurise et on va renouveler notre capacité pour sécuriser ces sites".

Difficile de savoir pourquoi le site de la COP régionale était visé. Et on ne le saura sans doute jamais. La Région n'a pas porté plainte et ne souhaite pas le faire: "Car il n'y a pas d'impact, pas d'intrusion avérée", malgré la fermeture de dix sites gérés par la collectivité pendant plusieurs semaines.