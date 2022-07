Le maire d'Orléans Serge Grouard candidat à la présidence des Républicains

Dans un communiqué diffusé ce 7 juillet, le maire d'Orléans Serge Grouard s'est déclaré candidat à la présidence du parti Les Républicains.

"Réconcilier la France avec son avenir", c'est l'ambition de Serge Grouard. Le maire d'Orléans et président d'Orléans Métropole, ancien député du Loiret, qui a connu le parti Les Républicains (LR) lorsqu'il s'appelait encore le RPR, se destine désormais à le diriger. Ce 7 juillet, il s'est déclaré candidat à la succession de Christian Jacob, qui a quitté la présidence du parti dans la foulée des législatives. Or, l'élection qui se profile s'avère tendue, après les sévères défaites subies par Les Républicains en 2022.

Dans un court texte, le maire d'Orléans, réélu pour la quatrième fois consécutive en 2020, dénonce le naufrage d'une France qui "coule" face aux défis sécuritaires, financiers, sociaux et environnementaux. "De par son aveuglement et son arrogance, le Président de la République en porte une lourde responsabilité", estime Serge Grouard.

Et pour quels résultats à l'issue ? Une récurrente absence de majorité et l'enlisement dans la crise. Ou bien un face-à-face mortifère entre les extrêmes et la victoire éventuelle d'une France insoumise qui, pour moi, n'a rien de la France.