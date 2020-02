Loiret : à 250 km/heure sur une route limitée à 80 km/heure, un automobiliste arrêté par les gendarmes

"Il reste encore des enfants à tuer, rouler plus vite !"

"Carton très rouge" s'insurgent les gendarmes du Loiret sur leur page Facebook. "Parfois, et malgré tout, les superlatifs restent faibles au regard des faits." écrivent t'ils désabusés . Ce samedi 15 février après-midi, un conducteur du Loiret inconscient s'est offert un triste et dangereux record, il roulait à près deLes gendarmes de la brigade motorisée d'Orléans l'ont arrêté. La vitesse qui a été retenue suite à son infraction est 233km/h.Son permis de conduire a été retenu, sa voiture a été saisie et placée en fourrière. Et il est reparti avec une convocation devant le tribunal judiciaire.Il y a quelques semaines, dans une autre petite commune du Loiret où les voitures circulent à grandes vitesses, les habitants avaient entrepris d'essayer de faire lever le pied aux automobilistes avec des pancartes volontairement provocatrices. À Acquebouille, en traversant la départementale du village, on peut voir plusieurs panneaux avec écrit dessus "Il reste encore des enfants à tuer" ou " rouler plus vite" Le bilan du nombre de tués sur les routes du Loiret n'a pas encore été rendu publique par la préfecture, mais selon nos confrères de la République du Centr e, en 2019, 34 personnes sont mortes sur les routes du département.