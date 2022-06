Météo : une quarantaine de trains retardés ou supprimés en Centre-Val de Loire en raison de l'orage

Un poste de signalisation a été frappé par la foudre ce lundi 20 juin aux Aubrais, dans le Loiret, perturbant le trafic des trains passant par Orléans. Le trafic des axes vers Paris, Bourges ou encore Tours étaient fortement perturbées ce matin.

Une quarantaine de trains passant par Orléans ont été soit retardés, soit supprimés ce lundi 20 juin dans la matinée. Vers 6h30, la foudre est en effet tombée sur un poste de signalisation, proche de la gare des Aubrais, au nord de l'étoile ferroviaire orléanaise, perturbant fortement le trafic.

Les axes Orléans-Paris Austerlitz, Orléans-Tours et Orléans-Vierzon (et donc vers Bourges, Châteauroux ou encore Nantes) sont concernés ce matin, avec à la clé des retards (parfois de plus de 2h), voire des annulations.

Réparations en cours

Selon la SNCF, la circulation a pu reprendre progressivement grâce à une réparation d'appoint du poste, avec un retour à la normal prévu en fin de matinée. L'armoire de signalisation ayant été complètement mise hors d'état par la foudre, une réparation pérenne est en cours.

En gare d'Orléans, le train de 9h27 pour Paris a vu son départ transféré aux Aubrais, les agents de la SNCF fournissant des tickets de tram aux passagers.

Selon la compagnie ferroviaire, aucun passager ne s'est retrouvé dans un train bloqué sur les voies. La SNCF conseille de vérifier en temps réel l'état du trafic sur le site de Rémi.