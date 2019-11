Marche du 23 novembre : le mot “féminicide” doit-il arriver jusqu'aux tribunaux ?

Nos mots, notre pensée

Le Grenelle contre les violences conjugales s'est ouvert mardi 3 septembre à Matignon https://t.co/4eijMFkXUD — Slate.fr (@Slatefr) September 4, 2019

La fin des "fous d'amour"

Le fémincide au pénal ? "Un peu risqué"

Le chemin des mœurs

20 août 2019: la procureure d’Auch parle d’un «probable féminicide» après qu’un homme a tué sa femme qui voulait la quitter. Une déclaration rarissime qu’elle «assume» pour «contrebalancer» les «trop-plein d’amour», les «meurtriers malgré eux»... A lire https://t.co/kvuRjVfV3U — Ariane Chemin (@ArianeChemin) August 23, 2019

En France, cette année,Elles s'appellent Priya, Marinette ou Aurelia. Le décompte, tenu par un groupe féministe bénévole , ne concerne que les femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Restent encore les petites filles dont on ne veut pas, et qui tombent dans l'abîme des 23 millions de femmes manquantes dans le monde. Les femmes tuées par des membres de leur famille,Alors qu'on employait volontiers le terme de "crime passionnel", le Petit Robert est le premier, en 2015, à faire entrer dans son lexique le terme de féminicide, défini comme tel :Un mot qui, ces derniers mois, occupe une place de choix dans le débat public."C'est un changement sans précédent, c'est un terme qui n'était jamais utilisé,On avait une couverture médiatique vraiment très limitée, et ça a vraiment explosé d'un coup, et de façon spectaculaire" se rejouit la journaliste et autrice Clarence Edgard-Rosa.Pour elle, le choix du gouvernement d'employer ce terme, notamment dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales est unLa journaliste lui faisait déjà une place en 2016 dans son livre Les gros mots : abécédaire joyeusement moderne du féminisme (Ed. Hugo Doc)."C'est intéressant de voir qu'J'en parlais d'une perspective vraiment américaine, où il était déjà utilisé en dehors du vocabulaire militant." Clarence Edgard-Rosa s'appuie notamment sur le "premier féminicide de masse" Marc Lépine, 25 ans, y abat 14 jeunes femmes avant de se suicider, laissant une lettreElle y évoque également Eliott Rodger, 22 ans, qui en 2014 tue six personnes à Isla Vista (Californie).pour cela" disait-il dans une vidéo diffusée avant son passage à l'acte.Dehors, dans le monde, les hommes tuent des femmes, et pour l'écrivaine il est essentiel d'employer le bon terme. "Les mots qu'on emploie forgent notre imaginaire collectif, nos valeurs, nos mœurs et définissent ce qui est acceptable ou non. A la longue,Par exemple, on a ce truc de dire aux petites filles : "il t'embête parce qu'il est amoureux de toi".ça incite les filles à faire preuve d'une empathie totalement excessive vis-à-vis des personnes qui leur font du mal. Tous ces mots, toutes ces phrases,Alors,Pour certains, comme l'avocat Pierre Farge, signataire d' une tribune dans Le Monde , c'est oui. "Persister à ne pas nommer et refuser de qualifier le féminicideestime le magistrat.Pour la dame aux yeux bandés, ce ne serait pas le premier ajustement sur le sujet. En effet, jusqu'en 1975 existait en droit français la notion de crime passionnel, qui faisait figure de circonstance atténuante., résume Me Habiba Touré, interrogé par Le Figaro en 2015.Ce n'est qu'en 1994 que le crime par conjoint ou ex conjoint devient une circonstance aggravante. En 2016 , le "sexisme" dans sa globalité se voit attribuer le même traitement, en rejoignant le code pénal.Pourtant, le "crime d'amour" que chantait Johnny en 1976 est encore bien ancré dans l'imaginaire collectif, et même dans les tribunaux. "parce que les avocats reprennent les parcours de vie dans l'explication du passage à l'acte. Avec des éléments comme le fait d'avoir été trompé, d'avoir trouvé l'amant dans le lit,Aux Assises, c'est un jury populaire. On essaie de toucher la sensibilité des gens. Mais de toute façon, au niveau des réquisitions du parquet,comme des circonstances aggravantes" estime Hélène Thibaud.Présidente de l'Association d'Aide aux Victimes du Loiret, elle a aussi travaillé en milieu carcéral, avec le SPIP, et avec une association qui prenait en charge les auteurs de violence.Pour elle, qui a un regard transversal sur le milieu judiciaire, l'inscription du féminicide au code pénal est une fausse bonne idée."Le souci, c'est que le procureur a besoin d'une infraction pour pouvoir poursuivre. Le côté féminicide suppose une intentionnalité, etEst-ce qu'on peut faire ça immédiatement ?pour identifier ça. Bien sûr, il y a des situations où c'est complètement évident, mais pour d'autres, je ne suis pas convaincue. En cela,argumente Hélène Thibaud.Puisqu'il ne peut pas toujours être qualifié dès le départ, le "féminicide" serait en effet susceptible de, rendant la procédure plus complexe, et plus longue.Pour la présidente de l'AVL, les qualifications d'homicide avec les circonstances aggravantes citées ci-dessus, voire la qualification de "violences volontaires"ou de leur entourage.à avoir ce terme de féminicide ? Aujourd'hui, on voudrait que le droit intervienne dans le débat de société. Mais le principe du droit pénal en France, c'est la neutralité. C'est vraiment une question que je me pose :Quand on reprend toutes ces évolutions, évidemment qu'elles sont positives, mais elles ont eu lieu dans un temps relativement restreint.sur tout et pour tout ?" se questionne sincèrement Hélène Thibaud.Pour elle, si le droit adoptait le terme de féminicide, respecter la neutralité impliquerait de définir son pendant pour les hommes,des violences conjugales et de leurs conséquences tragiques. "Même si c'est la majorité, on ne doit pas mettre de côté les violences qui sont faites à une minorité. Mais je pense queLa journaliste Clarence Edgard-Rosa rejoint certaines des réserves de la présidente de l'AVL, sur les complications que cela pourrait impliquer pour les victimes. Elle aussi estime que le droit français peut se dispenser du féminicide. « Je ne pense pas que de ne pas le qualifier pénalement l'empêche de faire son chemin dans les moeurs » relève-t-elle.Elle cite la juriste Diane Roman, qui affirmait en septembre sur France Culture : "un procureur n'hésitera pas à parler d'un infanticide ou d'un parricide, alors que ni l'un ni l'autre ne sont dans le code pénal. (...) Que les professionnels de la justice emploient ce terme me paraît tout à fait souhaitable."Convaincue de l'intérêt du débat, Hélène Thibaud tient tout de même à conclure sur une autre réalité. "Se poser toutes ces questions, tout cela est fort bien. Mais soit on est dans la pensée, soit on est dans l'action. Ce dont on manque cruellement, c'est de moyens. Savoir si le terme féminicide existe ou pas, c'est pas ce qui va nous aider à prendre en charge les victimes."