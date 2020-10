Ajaccio : nouvelle découverte de plants de cannabis dans les jardins de la Collectivité de Corse

Neuf plants saisis il y a dix jours

Huit plants de cannabis ont été découverts jeudi dans le jardin d'un bâtiment abritant des services administratifs de la CDC, au cours général Leclerc, a indiqué la procureure de la République d'Ajaccio."Il s'agit d'un complément de plantation de même maturité que les pieds précédents", a précisé Carine Greff.Les pieds de cannabis de près d'un mètre de haut se trouvaient à l'arrière du bâtiment sur un vaste terrain en friche, dont nous avions pu récupérer des images, peu de temps après la première découverte.Sur cette vidéo, on y voit au milieu des herbes hautes et des ronces, des plants de cannabis en fleur et un système d'irrigation.Les pieds ont été arrachés. Des analyses biologiques sur le matériel d'arrosage doivent être pratiquées pour tenter de remonter au mystérieux jardinier, a précisé Carine Greff.Cette découverte intervient alors que neuf plants de cannabis ont été découverts le 21 septembre dernier, dans ces mêmes jardins de la Collectivité de Corse à Ajaccio.

L'institution avait alors porté plainte et une enquête a été ouverte, confiée à la direction départementale de la sécurité publique.



En novembre 2019, 75 grammes de cannabis, une balance et une poudre non identifiée, avaient déjà été découverts dans le faux plafond d'un bureau de la Collectivité de Corse à Ajaccio.