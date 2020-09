Calvi : le champion de MMA Conor McGregor en garde à vue pour exhibitionnisme

Selon nos informations, la star de MMA Conor McGregor est en garde à vue à la gendarmerie de Calvi.Ce dernier est entendu pour des faits qui se seraient déroulés dans un bar de la commune : l'irlandais se serait ainsi livré à une séance d’exhibition.Le sportif, surnommé The Notorious et ancien champion de la division poids et légers et division des poids plumes de l’Ultimate Fighting Championship, est en vacances en Balagne depuis le début du mois de septembre.Depuis son arrivée sur l’île de beauté, il poste régulièrement des photos et vidéos de lui à Calvi sur ses différents réseaux sociaux.Conor McGregor devait s'élancer, ce 12 septembre, pour la troisième édition du Riviera Water Bike Challenge. Une traversée de 180km en waterbike reliant Calvi à Monaco et visant à sensibiliser à la prévention de la noyade et à la sécurité aquatique.Le défi sportif devait opposer deux équipes composées de quatre athlètes.Aux côté de Conor McGregor, dans l'équipe "Notorious" : Gareth Wittstock, Jérôme Fernandez, et Kevin Crovetto. Et dans le groupe adverse au champion de MMA, l'équipe "Serenity", la princesse Charlène de Monaco, David Tenner, Brandon Green, et Mathew Bennett.