Méditerranée : un plan pour en finir avec la pollution des ferries et paquebots

Intervenants - Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; Elizabeth Borne, Ministre des Transports Equipe - LACROIX Claire ; Di Cesare Francis ; PAUL Anne.





Un million d’euros pour convertir un navire

« Un premier pas important »

30 millions d’euros pour lutter contre la pollution de l’air causée par les ferries et les paquebots. C’est l’enveloppe d’un plan ambitieux présenté jeudi 5 septembre à Marseille.Parmi les mesures phares :Ainsi, les navires de passagers pourront, lors d’escale, se brancher sur le réseau électrique et couper les moteurs au gazole.L’objectif est dea indiqué Renaud Muselier, président Les Républicains de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Une ambition qui seraGilles Simeoni, président du conseil exécutif de Corse, a également promis des branchements électriques dans les ports de Bastia et d’Ajaccio.. La région Paca a d’ores et déjà annoncé qu’elle était prête à en payer le tiers. D’autres aides, comme celle à l’installation de ‘scrubbers’, pour filtrer les fumées, sont prévues.Des financements auxquels s’ajouteront des, carburant fossile qui permet tout de même de réduire les émissions de particules.De son côté,. Mais les armateurs « doivent contribuer financièrement, selon leet l’État doit faire son travail sur la réglementation en matière de fioul maritime », a précisé le président de FNE en région Paca, Gilles Marcel.. Mais les choses pourraient s’améliorer à partir du, un des principaux polluants.