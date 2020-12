Voyage en Corse et Covid19 : l'obligation de tests entre en vigueur, d'importants contrôles dans les ports et aéroports

Ce samedi à l'aéroport de Bastia-Poretta les campagnes de contrôles ont débuté, comme dans l'ensemble des ports et aéroports de l'île.

À la sortie de l'appareil, les passagers sont séparés en deux groupes. D'un côté, ceux qui n'ont pas passé de test, appelés à le faire dans le hall de l'aéroport, de l'autre, ceux en possession d'une attestation sur l'honneur et d'un justificatif de laboratoire ou de pharmacie. Ces derniers sont alors contrôlés par les forces de l'ordre avant de pouvoir quitter l'aérogare.

Depuis ce matin, tout passager arrivant en Corse doit présenter un test négatif au Covid-19.

Dans le cas contraire, c’est test immédiat dans le hall de l’aéroport.

La mesure reste en vigueur jusqu’au 8 janvier. #covid #corse pic.twitter.com/VlPAiy3Wb3 — Jean-André Marchiani (@JaMarchiani) December 19, 2020

Sur les trois vols arrivés dans la matinée, tous les passagers étaient en possession des documents exigés. "Nous avons reçu un mail d'Air France qui nous demandait de passer un test 72 heures avant le vol", indique un vacancier.

Cette mesure, annoncée par le préfet de région la semaine dernière, concerne tous les passagers de plus de 11 ans et reste en vigueur jusqu'au 8 janvier prochain. Chaque personne arrivant en Corse dont également certifier ne pas être positif au Covid-19, ne pas présenter de symptômes et ne pas avoir été en contact avec un cas confirmé dans les 14 jours précédant le voyage.

135 euros d'amende

Objectif : limiter la propagation du Covid-19 dans l'île. "Si on ne l'a pas fait et qu'on prend le bateau ou l'avion, on s'expose à une sanction qui peut aller de 135 euros d'amende pour la première occurence, et qui peut être majorée en cas de récidive.", expliquait récemment sur franceinfo François Chazot, le directeur de cabinet du préfet de Corse.

Une tolérance sera-t-elle de mise pour le premier jour ? “Il n’y aura pas de tolérance”, répond la préfecture de Corse-du-Sud.

Plus de 40 000 personnes arriveront en Corse pendant les vacances

Alors que 40 à 45 000 voyageurs sont attendus en Corse pendant les vacances de fin d’année – un afflux susceptible de faire repartir une épidémie plutôt maîtrisée sur l'île –certaines compagnies aériennes se sont notamment préparées à un dispositif un peu particulier.

Air Corsica indiquait, le 12 décembre dans un communiqué, qu’il serait possible pour sa clientèle "d’effectuer des tests antigéniques au départ des cinq aéroports (Lyon, Marseille, Nice, Paris Orly, Toulouse) qu’elle relie à la Corse pendant les vacances de fin d’année".

139 décès liés au Covid19 ont été enregistrés dans l'île depuis le début de l'épidémie, dont 49 depuis septembre, selon le dernier bilan de l'agence régionale de santé publiée vendredi.