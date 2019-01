Déraillement du TGV à Eckwersheim: un nouveau rapport accablant pour la SNCF pointe l'incompétence du personnel

Manque de préparation et incompétence

Après, la SNCF et Systra ont abondamment communiqué sur le professionnalisme du personnel sélectionné pour piloter le TGV, fleuron de l’industrie ferroviaire française. Le 19 novembre 2015, Guillaume Pépy, le PDG de la SNCF déclarait: "ils étaient tous de grands professionnels, experts dans leur domaine, car aux essais, ce sont souvent les meilleurs d'entre nous." Or, un nouveau rapport remis mercredi 23 janvier au juge d'instruction en charge de l'affaire met à mal cette communication officielle. France 3 Alsace a pu consulter les conclusions de ce rapport, elles sont accablantes pour Systra et SNCF Mobilités.Les experts qui ont rédigé ce nouveau rapport pointent d’abord une lourde responsabilité de Systra. L’entreprise, filiale de la SNCF en charge des essais, a ignoré toute la littérature existante en matière d’essais en survitesse, a négligé les briefings et débriefings, et a aussi désigné un personnel qui n’avait pas les compétences pour cela.Le rapport met en avant la compétence insuffisante de la cheffe de projet "en matière d'essais dynamiques et de risques ferroviaires". Même constat pour le chef d’essai "qui n’avait pas de connaissances techniques ferroviaires", "pas d’expérience d'essais dynamiques", et "qui n’avait reçu aucune formation". D’où des choix inappropriés notamment pour les vitesses, excessives, mises en œuvre.SNCF Mobilités n’est pas épargnée. Selon ces mêmes conclusions, cette branche de la SNCF n’a pas fourni les documents nécessaires à Systra ni formé l’équipe de conduite, notamment en ce qui concerne les calculs de distances de freinage.En conclusion, les experts enfoncent le clou par rapport à la responsabilité des entreprises: "le manque de préparation des essais a conduit l’équipe à effectuer, par manque de compétenceet de réactivité, des actions inappropriés qui sont à l’origine de l’accident."Trois personnes sont mises en examen dans cet accident mortel ainsi SNCF et Systra en tant que personnes morales.