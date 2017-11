Deux Alsaciens nommés aux Grammy Awards pour le clip Makeba de Jain

C'est déjà une consécration : les deux réalisateurs alsaciens Gregory Ohrel et Lionel Hirlé figurent parmi les nommés pour les célèbres Grammy Awards 2018. Ils concourront dans la catégorie "meilleur clip vidéo", pour leur travail sur la chanson Makeba de Jain. Ce clip avait déjà été récompensé en 2017 par une Victoire de la Musique. Ils auront face à eux des monstres du show business anglo-saxon, tels que Jay-Z ou Kendrick Lamar.Connus sous leur nom de scène Greg&Lio, les deux réalisateurs ont eux-mêmes déjà travaillé pour Jay-Z et Kanye West, sur la chanson Niggas in Paris​, ainsi que pour Booba, Orelsan ou encore Jain, dont ils avaient déjà réalisé le clip de Come, autre tube de la jeune chanteuse. Les deux alsaciens ont fait leurs classes à Paris, où ils ont entamé leur collaboration, et travaillent sous l'égide de Quad Productions.

Makeba était sorti fin 2016 et avait tout de suite remporté un vif succès. Tourné en Afrique du Sud, le clip impressionne par de nombreux effets visuels et des références appuyées à l'histoire de la lutte contre le racisme et la ségrégation, thème de la chanson. Les deux comparses affectionnent d'ailleurs particulièrement l'Afrique du Sud, puisqu'ils s'y trouvent en ce moment-même.



La cérémonie des Grammy Awards aura lieu le 28 janvier 2018. Et on leur croise bien évidemment les doigts !







