Aéroport de Bâle-Mulhouse : atterrissage d'urgence d'un avion à cause d'une dépressurisation en cabine

Ce dimanche matin 12 juin 2022, un Boeing faisant la liaison Nuremberg - Palma a atterri d'urgence à l'EuroAirport de Bâle-Mulhouse à la suite d'une perte de pression en cabine.

Grosse frayeur ce dimanche matin pour les passagers et l'équipage de la compagnie Corendon Airlines. Suite à une perte de pression en cabine due à un problème technique, le Boeing a atterri d'urgence à l'EuroAirport de Bâle-Mulhouse. L'avion se rendait de Nuremberg à Palma de Majorque (vol XR2271, Boeing 737-85R).

Sur les 203 passagers et membres d'équipage qui étaient à bord, 37 passagers souffrent d’acouphènes et de douleur aux tympans et font l’objet d’un bilan médical, selon l'aéroport de Bâle-Mulhouse.

Corendon Airlines est une agence de voyages et une compagnie aérienne turque, à bas coûts. Sa flotte est constituée de 14 Boeing 737.

Tous les pompiers de l'aéroport ont été mobilisés pour évacuer les passagers. Ils sont aidés par les collègues de Saint-Louis et de Suisse. Parmi les passagers, il y aurait une vingtaine d'enfants.