L'école est finie: "je ne veux pas être en vacances parce que j'adore le CP"

Finie l'école pour les 329 876 élèves de l'académie de Strasbourg ! Ce vendredi 7 juillet, les grandes vacances commencent, notamment pour les élèves de CP de Claire Aymonin, que nous avons suivis toute l'année sur France 3 Alsace dans la série La grande école.

Il y a quelque chose de joyeux et léger dans l'air, ce vendredi 7 juillet, à l'approche de l'école Exen de Schiltigheim (Bas-Rhin). Des parents accompagnent les enfants, sans se presser, sans stresser, vers le portail principal. Casquette sur la tête, parfois sans cartable, c'est le dernier jour. Un petit garçon tient fermement une plante visiblement préparée à la maison. Un petit écriteau coloré affiche un simple : Merci !

Les élèves de Claire Aymonin arrivent chacun leur tour dans la classe. Certains se précipitent : ils ont apporté un cadeau et sont impatients de l'offrir à la maîtresse. C'est le cas de Klaus, l'orchidée qu'il tient dans les bras le dépasse d'une bonne tête.

Zeynep tend un cadeau emballé : des loukoums, la maîtresse est ravie. Reyjep précise qu'il faudra arroser les fleurs qu'il a apportées la veille. Mais tout à coup Noé se demande si son cadeau a les faveurs de Madame Aymonin : "Qu'est-ce que c'est le cadeau qui plaît le plus à la maîtresse ?" interroge-t-il. Et la maîtresse de répondre : "C'est que les enfants aiment apprendre dans la classe. Si vous venez à l'école avec le plaisir d'apprendre, j'ai gagné !"

Des douceurs pour remercier la maîtresse, toujours une bonne idée ! • © Claire Peyrot/France Télévisions

Justement, ils sont encore en train d'apprendre à quelques heures de la fin de l'école. Certains finissent de recopier les "mots outils" avant le CE1. Comme tous les matins avant 9h, d'autres s'amusent avec les "Plus-Plus" à l'arrière de la classe. "Les jeux ont permis de créer une bonne cohésion" rappelle la maîtresse. C'est l'un des objectifs du CP, car les enfants viennent de plusieurs maternelles différentes".

Sous le regard attentif de l'arbitre Mihaï, Reyjep et Noé font une partie de foot sur un terrain confectionné en "plus plus". • © Claire Peyrot/ France Télévisions

Pour ce dernier jour, l'effectif est quasiment au complet, ce qui étonne un peu l'enseignante. Dans d'autres classes, il y a parfois une poignée d'enfants. "On ne fait pas de nouveaux apprentissages les derniers jours, mais on révise".

En CE1, les mots outils seront très utiles. • © Claire Peyrot/France Télévisions

La dernière ligne droite est longue, et les enfants sont fatigués. "Je suis contente parce que c'est bientôt les vacances, explique Barbare. Moi, je ne veux pas être en vacances parce que j'adore le CP", lance Mihaï. La maîtresse est triste de quitter ses élèves, mais "c'est plus dur pour mes collègues de CM2" avoue-t-elle.

Et ce CP a été très riche d'enseignements et d'expériences : lecture, écriture, mathématiques. Visites à la ferme en toutes saisons, découverte de la télévision à France 3. Des souvenirs que la maîtresse propose de consigner dans un petit cahier. "Vous pouvez écrire un mot à vos copains". Hamza ne se fait pas prier. Il a été le premier à laisser un message sur le cahier de Noé : "T'es mon poto" a-t-il écrit.

Un petit cahier pour rassembler ses souvenirs de CP, c'est l'activité du jour. • © Claire Peyrot/ France Télévisions

Pendant que les CP planchent sur l'activité, des élèves de CM2 viennent déjà apporter les "cahiers orange" de l'année suivante. Ils serviront de liaison entre l'établissement et les familles. Pour eux, ce dernier jour est plus nostalgique. Rania, Adam et Khadija savent qu'ils seront en 6è au collège Rouget de Lisle. "Ça me stresse" lâche Adam. "Je devrai prendre le bus et puis j'aurais au moins 11 professeurs" s'inquiète le futur collégien.

Haie d'honneur pour les CM2

Avant d'en arriver là, un autre moment fort en émotion les attend. En fin d'après-midi, au moment de la sonnerie, tous les élèves de l'école (plus de 400 enfants) forment une haie d'honneur sous laquelle les CM2 passent pour quitter Exen. Un symbole pour leur dire au-revoir et leur souhaiter une belle continuation, après cinq années de primaire.

Nos CP eux, doivent encore rassembler leurs dernières affaires avant de filer "en grandes vacances". Un conseil pour l'été ? "Lire un peu tous les jours", affirme Claire Aymonin. "À cet âge-là, c'est important". Alors bonnes vacances à eux, et bonnes lectures !