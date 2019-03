Quelqu'un en Suisse va gagner le droit d'exposer un authentique Picasso dans son salon

Dans une publicité, la fondation imagine qu'un couple accroche ce tableau dans sa salle à manger à l'occasion d'un anniversaire. / © Fondation Beyeler Bâle / Succession Picasso Paris

Pourquoi ce tableau en particulier?

C'est un peu dangereux, non?

Comment le tableau sera-t-il protégé?

Les différents capteurs du cadre protégeant le Picasso balise de localisation (connue en temps réel)

capteur de température, d'humidité, et de rayonnement UV (pour déceler un changement dans les conditions d'exposition)

accéléromètre (pour détecter de soudaines secousses indiquant un vol ou une chute)

caméra cachée (pour détecter tout mouvement extérieur au tableau)

émetteur laser (pour déclencher une alarme en cas d'approche non autorisée)

ordinateur de bord (pour envoyer les données recueillies grâce aux précédents capteurs)

batterie (pour alimenter tous les dispositifs électroniques du cadre)

routeur de connexion sécurisée vers le serveur central de Swisscom

Imaginez. Vous rentrez chez vous, posez votre manteau sur le fauteuil, saluez votre chien, et admirez le Picasso au-dessus de votre cheminée. Seriez-vous millionnaire? Pas du tout: la fondation Beyeler de Bâle (Suisse) vous a simplement prêté Buste de femme au chapeau (Dora) . C'est un; il représente sa muse Dora Maar . C'est l'un des joyaux de la fondation Beyeler, qui détient près de 200 oeuvres-d'art. L'opération est baptisée #MyPrivatePicasso Mais ce prêt est soumis à condition. Il ne durera qu'une journée, et la candidature de la personne qui en bénéficiera sera soigneusement étudiée. Cette candidature doit être envoyée avant le 1er avril 2019 , en expliquant la raison de son désir de cohabiter avec un Picasso. Cette opportunité n'est, quel que soit leur profil (vivant en famille ou en collocation par exemple). Il faudra aussi consentir à voir son salon envahi par une foule de journalistes à l'occasion de l'évènement.Jointe par courriel, la fondation Beyeler a répondu à nos questions sur cette opération de communication."La fondation Beyeler montre actuellement une exposition Picasso . Il faisait sens de choisir un Picasso de notre collection pour cette action. Son état est très stable et il peut donc bien voyager. Notre mission est de. Nous le faisons avec une grande passion. Bien que notre maison soit le musée d'art le plus visité de Suisse, nous souhaitons non seulement attirer les gens vers l'art, mais aussi amener l'art aux gens.""Bien sûr, cette action est une expérience. Un tel tableau n'est prêté qu'aux musées aux. Il a été exposé au musée d'art moderne de Paris ou au musée Pouchkine de Moscou. Avec la technologie moderne et les réseaux de Swisscom , la sécurité est considérablement accrue, ce qui réduit les risques. Bien entendu, nous nous appuyons aussi sur les personnes: les experts de la fondation Beyeler ou de Swisscom, ainsi que les bons soins des gagnants de l'opération #MyPrivatePicasso.""L'action a été minutieusement planifiée, testée et mise en oeuvre pendant plusieurs mois par Swisscom et la fondation Beyeler. Les risques ont été limités au maximum. Nous ne communiquons pas d'informations sur les coûts de cette opération.grâce aux mesures de sécurité prises et à un cadre connecté . Et ce, même si le tableau se trouve dans un foyer suisse. Le cadre est connecté de manière sécurisée via le réseau Swisscom et enregistre différents paramètres environnementaux." [voir encadré ci-dessous; ndlr]