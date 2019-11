Ardennes : un homme de 59 ans décède des suites d'un accident de chasse

Des circonstances à déterminer

Il était 14h46 à Viel-Saint-Remy dans les Ardennes, quand un accident de chasse est survenu, ce samedi 23 novembre. Un homme de 59 ans est mort des suites de ses blessures, après avoir reçu un coup de fusil dans l'abdomen. Un homme de 43 ans a été placé en garde à vue pour homicide involontaire.Contacté, le procureur de la république de Charleville-Mézières, Laurent de Caigny, confime la mort d'un homme "lors d'une action de chasse". Selon lui, les circonstances restent encore à déterminer. L'enquête suit son cours et a été confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Rethel.Jean-Pol Gambier, président de la Fédération de chasse des Ardennes, dit ne pas en savoir plus concernant l'identité des deux chasseurs. "Tout ce que je sais, c'est qu'il s'agit d'une mauvaise manipulation d'arme, survenue lors d'une chasse au pigeon." Il souligne : "On sait que ça peut arriver. L'accent est souvent mis sur la sécurité, on organise régulièrement des formations."C'est dans les environs du village de Viel-Saint-Remy, situé à proximité de l'aire d'autoroute de Woinic, entre les villes de Rethel et de Charleville-Mézières, qu'a eu lieu l'accident mortel.Les accidents de chasse sont en augmentation sur un an en France, selon le réseau « Sécurité à la chasse » de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS). Le nombre total d’accidents de chasse relevés durant la saison 2018-2019 s’élève à 131, en hausse par rapport à celui de la saison précédente (113 accidents), qui était le plus bas jamais enregistré.Ce bilan est en deçà de la moyenne des 10 dernières années (140 accidents par an). 132 victimes ont été identifiées dont 22 personnes non chasseurs.