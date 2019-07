Méry-sur-Seine : une ferme pédagogique vandalisée, seize animaux tués

La directrice de la ferme parle d'un véritable massacre. / © @ Clément Meunier

Une enquête ouverte

Gravement blessé, le mouton devrait être euthanasié. / © Brice Bachon - France 3 Champagne-Ardenne

"C'est une tragédie"

Des animaux ensanglantés, frappés, tués... c'est undécouvert ce lundi 29 juillet 2019 à la ferme pédagogique de Méry-sur-Seine, située à 30km au nord de Troyes (Aube). A l'arrivée du vétérinaire, chaque bête n'est que. Seuls quelques individus de la ferme pédagogique ont survécu à ce que la directrice du centre qualifie deUn lapin, l'argenté de Champagne, une race endémique à notre région, ainsi que plusieurs volatilles, ont tous perdu la vie, victimes de l'acharnement incompréhensible d'un ou plusieurs individus.Le jard, lui, ne marche plus, son aile est brisée, et il a sans doute subi un traumatisme cranien. Quant au mouton, le crâne ouvert, il devra sans doute être euthanasié, à en croire le vétérinaire, Jean-François Rubin, venu sur place se rendre compte de l'ampleur des dégats. "Il lui manque une partie de la calotte crânienne, l'oeil gauche est perdu. Je ne vois pas bien avec quoi cela a pu être fait", commente-t-il, incrédule.Dans la matinée, des équipes de gendarmerie étaient sur place pour faire un relevé d'indices et déterminer qui aurait pu commettre un tel acte. Des bâtons, desont été retrouvés sur place, mais pour l'heure rien ne permet d'établir un véritable profil de celui, où ceux, qui sont à l'origine d'une telle barbarie.La directrice du site, Nathalie Kabbani, a du mal à retenir ses. Avec Damien, le gestionnaire du site qui a fait la découverte, ils ne peuvent que constater mais ils ont du mal à comprendre. "Nous avons ouvert récemment, nous devions accueillir des enfants en colonie, pour leurs faire découvrir la ferme, et nous devons tout annuler. Ces animaux n'ont rien demandé à personne, c'est une tragédie", lâche la directrice, en colère.A quelques dizaines de mètres de là, le centre équestre, qui accueille 45 équidés, a été fracturés mais seuls quelques poneys s'en sont échappés.Les visites prévues cette semaine sont donc, mais Nathalie Kabbani ne désespère pas de pouvoir rouvrir très vite le site. Unepour venir en aide à la ferme pédagogique a été mise en ligne.