Un enfant meurt dans l’incendie d’une caravane dans l'Aube

Un enfant est mort dans l'incendie d'une caravane à Nogent-sur-Aube (Aube). Une enquête a été ouverte par le parquet pour déterminer les causes de la mort.

Dimanche 20 août 2023, un incendie mortel s’est déclaré à l’intérieur d’une caravane à Nogent-sur-Aube. Une femme de 22 ans, et ses trois jeunes enfants âgés de trois ans et demi, deux ans et un an, se trouvaient à l’intérieur.

La mère de famille a réussi à s’extraire de la caravane en feu avec seulement deux de ses enfants. Elle n’a pas réussi à sortir sa fille de deux ans qui a péri dans l’incendie. L’enfant d’un an a, quant à lui, été hospitalisé après avoir inhalé des fumées, mais son pronostic vital n’est pas engagé.

Une enquête ouverte par le parquet

Le parquet a ouvert une enquête pour rechercher les causes de la mort. Elle a été confiée aux services de gendarmerie. Les investigations se poursuivent, une expertise incendie est notamment requise.