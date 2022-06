Haguenau : important incendie d'une résidence pour personnes âgées, une victime serait à déplorer

Un incendie d'envergure est en cours ce mardi 14 juin dans une résidence pour personnes âgées du centre-ville de Haguenau (Bas-Rhin). Une victime serait à déplorer. Les pompiers sont sur place, la zone est bouclée.

Une personne aurait trouvé la mort ce mardi 14 juin dans l'incendie actuellement en cours dans une résidence pour personnes âgées autonomes du centre-ville de Haguenau. La victime serait âgée d'une soixantaine d'année. Le feu s'est déclaré au deuxième étage de l'immeuble, une grande partie de la toiture du bâtiment, situé au 5 place d'Armes, est en flammes. Le feu menace d'embraser l'ensemble du toit.

Les pompiers sont sur place et tout le secteur est bouclé pour permettre aux hommes du feu de lutter contre les flammes. Le maire de la commune, Claude Sturni, s'est rendu sur les lieux.

La résidence, gérée par l'Abrapa, comprend 76 appartements. Pour l'heure, on ne sait pas si des résidents se trouvent à l'intérieur de la structure.

De nombreux moyens sont engagés, 33 véhicules et 80 pompiers mobilisés. Le service d'incendie et de secours demande d'éviter le secteur et de faciliter l'accès des secours.