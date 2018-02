Carnaval dans le Bade-Wurtemberg : une jeune femme brûlée dans un chaudron

"Lui faire une blague"

C'est la saison des carnavals. Traditionnellement dans le Bade-Wurtemberg, ce sont les sorcières qui mènent la danse.pour nettoyer les rues et embêter les spectateurs. La tradition s'arrête là. Mais, dimanche 4 février, lors de la cavalcade d'Eppingen, un groupe de sorcières avait eu l'idée de rajouter un chaudron à leur panoplie : embarqué sur un char et rempli d'eau. Sous le chaudron, un feu avait été allumé,dans la marmite...Une spectatrice de 18 ans a été jetée dans la marmite, elle souffre de. Ce sont d'autres spectateurs qui auraient soulevé la jeune femme et l'auraient tenue au-dessus du chaudron bouillant,. Et ses jambes seraient tombées dans l'eau. Après avoir hurlé de douleur et être sortie du chaudron, la jeune femme s'est retrouvée seule sur le bord du défilé, ni les auteurs ni le groupe de carnavaliers ne se sont inquiétés des blessures de la jeune femme. Six personnes sont poursuivies pour mise en danger d'autrui et non assistance à personne en danger. Elle a été prise en charge par une clinique spécialisée de reconstruction de la peau.L'enquête de police devra déterminer s'il s'agit de blessures intentionnelles. Etde carnaval. Le maire de la ville, Klaus Holaschke s'est dit choqué par cet événement. "Ce genre d'incidents ne doit pas arriver" a-t-il dit au. La ville a engagé une réflexion sur le sujet.D'autres cavalcades et défilés ont lieu ses prochains jours en Alsace et en Allemagne, notamment à partir du jeudi 8 fevrier, ce sera le jeudi noir (ou ""). Le weekend du 10 et 11 février sera très important pour les amoureux des carnavals. Et le point d'orgue aura lieu le mardi 13 février, le mardi gras, dernier jour officiellement pour fêter le carnaval. Le lendemain c'est le mercredi des cendres, donc le début du carême pour les chrétiens.