Nouvelle attaque de loup en Alsace dans la vallée de la Bruche

Le retour du canidé

Un bouc retrouvé mort a probablement été ladans la nuit du 5 au 6 août 2019 sur la commune de Ranrupt (Bas-Rhin), non loin du département des Vosges. Il faisait partie d’un troupeau d’une quinzaine de bêtes. L’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) s’est rendu sur les lieux pour établir le constat d’usage au lendemain de l’attaque.L’expertise technique réalisée par la direction départementale des territoires (DDT) du Bas-Rhin conclut que la prédation est avérée et quePar conséquent, une procédure d’indemnisation de l’éleveur est en cours. Depuis mai 2019 , éleveurs et spécialistes en ont acquis la certitude. Le loup a fait son retour dans la vallée de la Bruche, (Bas-Rhin),. C’est l’attaque d’un troupeau de moutons et de boucs dans la commune de Ranrupt, qui a permis de le confirmer. Durant l’attaque de ce troupeau, le loup a été photographié grâce à un piège-photo. Un bouc avait été égorgé, et un agneau n'a jamais été retrouvé.Deux autres prédations avaient également été constatées dans le secteur, les 8 et 9 juillet 2019, sur un même cheptel de 500 moutons. Au total,et deux autres blessées.Face au phénomène, les services de l'Etat rappellent que les éleveurs des secteurs concernés ont la possibilité de fairecontre la prédation qui consiste au financement de clôtures électriques et de chiens spécialisés.