Crop circles : près de Colmar, des cercles de culture dessinés dans un champ

La visite d'extraterrestres ?

"C'est un collègue qui m'a appelé, explique Thomas Jehl, un exploitant de Guémar (Haut-Rhin). Au début, je n'ai pas réussi à voir ce qu'il en était. Je suis allé du côté du Haut-Koenigsbourg pour prendre de la hauteur. C'est là que j'ai pu découvrir une partie des motifs."Dessinée sur 30 ares du champ qui en fait trois hectares, à Saint-Hippolyte, une oeuvre composée de cercles géométriques. ". Mais je ne peux pas être content d'avoir perdu une partie de ma récolte de blé."Thomas Jehl, qui dit ne pas être complice, aurait donc subi ce qu'on appelle un crop circle, pour cercle de culture. Les fanatiques d'histoires paranormales le perçoivent comme un signe venu d'ailleurs., à en croire le youtuber AstronoGeek . Avec sa bande, il avait réalisé son propre crop circle en Moselle pour démonter cette prétendue origine extraterrestre."Il avait fallu qu'on trouve quelqu'un et qu'on lui dise :«écoute, on va écraser une partie de ton champ et on va te dédommager»", nous avait-il indiqué début juin, lorsque nous l'avions rencontré pour notre émission Pourquoi chercher plus loin ? . On a payé l'agriculteur et on lui a dit qu'on faisait ça chez lui, tel jour.. Et on a gardé ça secret."Thomas Jehl, lui, affirmequi lui ont redessiné son champ. "Je ne sais même pas quand cela a été fait. Entre ce week-end et mercredi j'imagine", témoigne-t-il. Il indique ne pas savoir encore s'il portera plainte.Revoir notre émission Pourquoi chercher plus loin ? consacrée à la culture graphique, et notamment au crop circle.