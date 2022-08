Energie : 5 bons réflexes pour faire baisser sa facture d'électricité

Le 26 août dernier, le prix de gros du kilowattheure d'électricité a battu un nouveau record en atteignant 1000€ contre environ 86€ à la même période il y a un an. Voici quelques conseils pour faire des économies.

1- S'assurer de la bonne isolation de son logement

Dans un logement, le chauffage est le poste qui consomme le plus d'énergie. D'après les chiffres de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), la consommation annuelle moyenne du chauffage électrique d'une maison est d'environ 4 312 kilowattheure (kWh). Pour Florence Clément, responsable de l'information à l'ADEME, c'est donc sur l'isolation des logements que doivent s'orienter les efforts. "Peu de gens le savent mais il existe sur tout le territoire un service public de la rénovation énergétique qui s'appelle France Renov." La spécialiste conseille de prendre rendez-vous gratuitement avec un conseiller technicien près de chez soi. Son rôle est d'aider et d'accompagner celles et ceux qui souhaitent isoler leur logement. "On vient avec des photos de son logement, des factures et surtout on ne débute pas les travaux avoir d'avoir pris rendez-vous, au risque de passer à côté d'aides financières très importantes."

2- Baisser sa consommation d'eau chaude

Après le chauffage, la consommation d'un ballon d'eau chaude électrique est le deuxième poste de consommation d'électricité dans une maison. D'après l'ADEME, un ballon de 200 litres consomme en moyenne 1 676 kWh chaque année. Soit un coût annuel de 285€ avec un prix de l'électricité à 0.1740 €/kWh.

D'après Florence Clément, il existe plusieurs solutions pour consommer moins d'eau chaude. "Le premier réflexe est de commencer par vérifier à quelle température chauffe le ballon. Chauffer l'eau à 50 degrés est largement suffisant. Ensuite, on peut installer des mousseurs d'eau aux robinets. Cela va permettre de limiter sa consommation d'eau générale et par conséquent celle d'eau chaude. On peut acheter ça dans tous les magasins de bricolage pour moins de 10€."

Limiter la consommation d'eau chaude : un des réflexes à adopter avec la hausse du prix de l'énergie. • © Marc Millet (FTV)

3- Dégivrer le congélateur

Après le chauffage et l'eau chaude, le troisième poste de dépense en électricité est occupé par les appareils électriques. Les appareils qui consomment le plus d'électricité sont ceux qui doivent rester sous tension sans interruption comme le réfrigérateur et le congélateur. Pour Pascal Jacquemin, responsable de l'entreprise de réparation d'électroménager SAV Somatelec à Witry-les-Reims, le conseil est simple : "évitez qu'il soit givré! Il ne faut pas attendre qu'une importante couche de givre s'installe pour commencer à dégivrer. L'idéal c'est de le faire tous les 3 mois." Notons que, depuis quelques années, une nouvelle technologie est proposée par les constructeurs : le no frost. Il s'agit d'un système de dégivrage automatique proposé sur certains modèles neufs. Et là aussi, à l'instar du ballon d'eau chaude, il faut régler la température de son congélateur. "Pour être certain que les aliments soient congelés à cœur une température de -18 degrés suffit", ajoute Pascal Jacquemin.

4- Utiliser les programmes éco du lave-vaisselle et du lave-linge

Pour faire des économies, il suffit parfois de prendre quelques minutes pour lire la notice d'utilisation des appareils qui fonctionnent à l'électricité. Dans la cuisine, Pascal Jacquemin conseille d'utiliser le mode éco du lave-vaisselle. "Certes, cela va prendre plus de temps, un cycle de 3 heures au lieu de 1h30. Mais l'intensivité sera moins importante donc on consommera moins d'énergie." Le conseil s'applique aussi pour le lave-linge, auquel on peut appliquer un autre réflexe : laver son linge à basse température. "Dans la majorité des cas, un lavage à 30 degrés est amplement suffisant", ajoute M. Jacquemin.





Laver son linge à basse température peut être un bon réflexe. • © MARTIN BUREAU / AFP

5- Débrancher les appareils électriques

Depuis quelques jours, les appels à débrancher les appareils électriques comme les box internet ou les téléviseurs se multiplient. Toutefois, pour Florence Clément, il faut rester prudent avec ces réflexes. "Certes, cela va permettre de maîtriser sa facture d'énergie mais ça ne pèse pas lourd sur la facture globale d'électricité." Ainsi, on estime que débrancher une box internet la nuit peut permettre d'économiser 30€ sur un an, soit 2.5€ par mois. "Ce sont des petits gestes qui à l'échelle d'un foyer ne représentent pas grand chose mais si l'on multiplie par le nombre de foyers sur un territoire cela peut faire baisser la consommation électrique globale."