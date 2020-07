Marne : l'appel à l'aide d'une maman après le vol du dossier médical de son fils atteint d'une maladie rare

Un appel lancé aux voleurs

Le ou les voleurs ont pénétré par cette fenêtre • © Document remis @francetv

" Je voudrais que tout le monde regarde dans ses poubelles, dans son jardin, que les coureurs le long du canal de la Marne à Reims jettent un coup d'œil sur les rives ou dans l'eau". Cet appel à l'aide, c'est Julie la maman de Sawban qui le lance. Il faut absolument retrouver le dossier médical de son garçon agé de 9 ans et qui se bat contre une maladie rare, un dysfonctionnement majeur du système immunitaire, une maladie orpheline qui ne touche que 10 enfants dans le monde.Ce dossier médical, capital pour Sawban, ainsi que des effets personnels comme les téléphones portables de la famille, ont été volés dans la nuit de vendredi à samedi 4 juillet. Le ou les voleurs ont pénétré dans le logement de la famille par une fenêtre du premier étage restée ouverte. Sur cette fenêtre, des taches noires. Il s'agit de la poudre utilisée pour mettre en évidence les empreintes relevées par les policiers de Reims, en charge de l'enquête. Le ou les voleurs sont ensuite descendus au rez-de-chaussée pour voler des sacs et la clé de la voiture garée devant le domicile. La voiture a été retrouvée abandonnée non loin du canal de la Marne.



Outre la voiture volée, les voleurs ont donc dérobé deux sacs. L'un, est un sac à main en daim marron avec une chaîne dorée et quelques coloriages dessus, des coloriages de la petite sœur de Sawban. L'autre sac est beaucoup plus grand, de couleur bleu marine en simili cuir, contenant le dossier médical du garçon. Des ordonnances, des autorisations pour le traitement venant d'Allemagne, le livret de famille, la carte d'invalidité, des CD contenant toutes les imageries médicales.



Il y a aussi les cahiers très importants "je note l'ensemble de ses symptômes en lien avec les traitements et les dosages. Sur les signes de la maladie aussi et son évolution", nous dit la maman de Sawban. Aux voleurs, elle ajoute, "vous n'avez pas conscience de la valeur des biens dérobés pour Sawban et l'association", l'association viiivre entre Piqûre et Grenadine. C'est d'ailleurs par le biais du compte Facebook de l'association que Julie a lancé l'appel à l'aide.



Le dossier médical de Sawban a été volé • © Documents remis @francetv.fr



La famille de l'enfant aimerait aussi retrouver les deux téléphones portables volés. Il y a celui de Sawban qu'il utilise quand il est hospitalisé, et puis il y a les numéros de tous ses amis avec lesquels il communique. L'autre téléphone est celui de l'association.



La solidarité des voisins

Dans cette épreuve, la famille de Sawban peut compter sur ses voisins. Depuis le cambriolage, ils n'ont pas hésité à prêter une voiture, prêter de l'argent, héberger une partie des membres de la famille pour les rassurer. D'ailleurs ce samedi 4 juillet au soir, c'était l'anniversaire de Julie et pour l'occasion, ce sont justement les voisins qui ont préparé une surprise en allant chercher des gâteaux.



Tous croisent maintenant les doigts en espérant retrouver ces documents si importants pour la vie de cet enfant qui va fêter ses 10 ans au mois de septembre prochain.