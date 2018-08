Reims quartier Croix Rouge : un jeune homme de 17 ans tué

Il avait 17 ans et est tombé sous les coups de feu d'individus encore non identifiés.

Les faits se sont déroulés ce vendredi 17 août dans le quartier Croix Rouge, au pied d'un immeuble désaffecté de l'avenue Bonaparte.

A 22 h 30 un ou plusieurs individus ont tiré des coups de feu blessant mortellement un jeune mineur. Pris en charge par une équipe du Smur et transporté au CHU de Reims, le jeune homme de 17 ans est mort une heure après son arrivée à l'hôpital.



Sur place l'enquête ouverte, par le procureur de la République de Reims, de flagrance criminelle pour meurtre a débuté dès la nuit dernière. Sur place, la police scientifique a commencé à recueillir les premiers indices et le SRPJ de Reims mène notamment une enquête de voisinage pour rechercher des témoins potentiels. Le ou les individus sont évidemment activement recherchés.



Une situation dramatique que la ville de Reims n'a pas connu depuis 1 an.