Nancy: la forêt de Pulnoy interdite d'accès pour des raisons sanitaires

Il y a des déjections humaines partout et, avec la chaleur, l’odeur y est pestilentielle.

-Michelle Piccoli, Maire de Pulnoy

Arrêté municipal de fermeture de la forêt de Pulnoy (Meurthe-et-Moselle). / © Jean-Pierre Petitcolas. France 3 Lorraine

Malgré quelques efforts constatés, les problèmes d'insalubrité perdurent en forêt de #pulnoy.

En raison des risques sanitaires, son accès est fermé pour une durée indéterminée. Des démarches seront menées prochainement. Merci de votre compréhension. pic.twitter.com/fLvyzoXgQF — VilleDePulnoy (@VilleDePulnoy) 30 mai 2019

L'accès à la forêt de Pulnoy est fermé depuis le 30 mai dernier essentiellement pour des raisons sanitaires. Ce que le conseil municipal est allé constater sur place ce lundi 3 juin 2019.Michelle Piccoli, maire de Pulnoy, interdit purement et simplement d'entrer dans la forêt. Comme le précise l'arrêté de la Mairie "l'accès de l'ensemble de l'espace forestier est interdit à toute heure du jour et de la nuit, aux piétons, aux cyclistes et à tous les véhicules."La Métropole du Grand -Nancy va se réunir cette semaine pour essayer de trouver une solution.La fête de la forêt avait déjà été annulée à Pulnoy au mois de septembre dernier à cause de déjections humaines.