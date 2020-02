Attaque au couteau à la gendarmerie de Dieuze : le procureur n'exclut pas une attaque terroriste

Revendication terroriste par téléphone avant l'attaque

L'individu a déclaré qu'il était militaire, qu'il allait y avoir un carnage à Dieuze et qu'il se revendiquait de l'Etat islamique.

- Christian Mercuri, procureur de la République de Metz

Violente attaque au couteau

Il y a eu ouverture du feu par un gendarme à Dieuze sur un individu dont on me dit qu'il était armé d'un couteau.

- Christian Mercuri, procureur de la République de Metz.

Un assaillant déterminé

Le procureur de la République, Christian Mercuri, s'est rendu à la gendarmerie de Dieuze, au sud-est de Metz (Moselle), lundi 03 février 2020, avant de tenir une conférence de presse à quelques kilomètres, à la gendarmerie de Château-Salins.Il a indiqué que l'agresseur était un jeune homme âgé de 19 ans qui venait de s'engager en décembre dans l'armée. Il résiderait au Centre de formation initiale des militaires du rang ( CFIM ) de Dieuze, l'un des 13 centres de ce type en France. Il est ce soir toujours hospitalisé après avoir reçu deux balles dans l'abdomen, tiré en légitime défense par un gendarme qu'il a blessé au bras à l'aide d'un couteau.L'agresseur n'a pas encore pu être entendu mais devrait l'être dans les prochaines heures, sa vie n'étant pas en danger. Le gendarme, a également été hospitalisé. Mais ses jours ne sont pas non plus en danger.La motivation de cette attaque reste officiellement inconnue. Toutefois, quelques minutes avant qu'elle intervienne, le centre opérationnel de la gendarmerie a reçu un appel téléphonique leur indiquant un. Le procureur laisse pour l'instant les deux faits en parallèle, sans les lier formellement, tant que l'enquête n'aura pas progressé. Mais n'exclut pas un acte terroriste.Christian Mercuriqui attend également l'audition du jeune homme pour éventuellement se saisir de l'affaire.Les faits se sont produits vers 15h30."L'homme est touché", a indiqué le procureur, sans donner plus de précision. Les circonstances du coup de feu et les motivations de l'individu n'étaient pas encore déterminées en fin d'après-midi.De son côté, la gendarmerie, interrogé par l'Agence France Presse, confirme avoir "essuyé une tentative d'agression". A l'extérieur du bâtiment implanté au coeur de cette commune de 3.500 habitants, un important service d'ordre était déployé, bloquant les journalistes et les badauds à une trentaine de mètres de la gendarmerie.A l'arrivée de l'homme, la gendarme en poste à l'accueil a alerté ses collègues. L'un d'entre-eux s'est interposé et "l'agresseur l'a blessé à la main". Le gendarme a d'abord "riposté avec sa bombe lacrymogène puis a fait usage de son arme à deux reprises". L'homme a été "blessé à l'abdomen" par au moins l'un des deux coups de feu. Il a été transporté à l'hôpital de Metz.Deux enquêtes ont été ouvertes en parallèle, l'une pour la tentative d'agression, l'autre pour l'usage de son arme par le gendarme.