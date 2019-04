Obernai: un couple interpellé pour financement du terrorisme

Selon le parquet antiterroriste de Paris, sept interpellations ont eu lieu mardi 10 avril dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte du chef "d'association de malfaiteurs terroriste criminelle". Parmi ces interpellations, deux concernent un couple d'Obernai, arrêté mardi à 6 heures du matin, place de l'Europe. On ignore où ont été interpellées les cinq autres personnes.



"Cela s'est passé mardi matin dans une ambiance très calme, racontent des témoins sur place, il s'agit d'un couple avec trois jeunes enfants qui habitent ici depuis un an et demi, originaires de la région lyonnaise. Mais on ne les connaissait pas bien."



Le couple est actuellement en garde à vue à Strasbourg du chef de financement d'une entreprise terroriste.