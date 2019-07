“Les oisillons tombent comme des mouches”: l’appel à l’aide de la LPO face aux conséquences des fortes chaleurs

⚠️ Fortes chaleurs !

Vous pouvez aider la petite faune sauvage en disposant un récipient d’eau fraîche à l’ombre. Bonus : c’est l’occasion d’observer plein d’espèces ! 😉https://t.co/zqF0hJ601A pic.twitter.com/2BbnzBqb6J — LPO France (@LPOFrance) 21 juin 2019

Un martinet tombé du nid, pris en charge par les soigneurs de la LPO / © LPO/France 3 Alsace

"Débordés, nous sommes débordés." Au centre de soins de Rosenwiller (Bas-Rhin), comme dans les différents centres relais de la Ligue de Protection des oiseaux (LPO), c’est le même constat. Les équipes de soignants ne savent plus où donner de la tête face aux arrivées massives d’"Durant les pics de chaleur, le téléphone n’arrête pas de sonner.Les gens viennent parfois 3 ou 4 fois par jour pour nous ramener des oisillons trouvés au sol", confirme Coralie Le Falher, soigneuse à Neuwiller-lès-Saverne (Bas-Rhin).Un scénario qui est loin d’être nouveau. Chaque année, dès que les températures grimpent fortement, les martinets, les hirondelles, ou encore les moineaux, tombent du nid. "Ce sont des espèces qui nichent sous les tuiles des bâtiments. La chaleur ressentie peut y monter très vite, ce qui pousse les animaux à sauter", explique Camille Fahrner, médiatrice faune sauvage au siège de la LPO de Strasbourg., amaigris, en raison du peu d’insectes volants trouvés par leurs parents en cette période.Résultat, les entrées s’accumulent dans les structures d’accueil et de soins. Pour la seule journée du jeudi 27 juin, celle de Rosenwiller a enregistréde petites victimes à plumes. A Neuwiller-lès-Saverne, le personnel en compte une quarantaine quotidiennement. "Cela a un véritable impact sur les équipes qui travaillent parfois jusque tard le soir, mais aussi sur le budget", avance Coralie Le Falher. "Nous avons passé deux commandes d’insectes supplémentaires pour pouvoir nourrir les oisillons. C’est".Face à la situation, la LPO lance un appel aux dons et aux bonnes volontés. Accueil, nourrissage… les missions sont diverses et les besoins nombreux. A bon entendeur… À noter que les demandes de bénévolat se font exclusivement par mail à cette adresse :L’association rappelle aussi aux particuliers qui trouveraient encore des oisillons à terre qu’il est iavant d’entreprendre le moindre geste. Nourrir les oisillons avec du jaune d’œuf, du lait ou encore des graines est, notamment, fortement déconseillé.