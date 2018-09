Strasbourg : une mère au sommet d’une grue pour dénoncer le manque d’auxiliaires de vie scolaire

Estelle Hoffer a escaladé une grue de chantier pour défendre la cause des enfants handicapés / © Estelle Hoffer

Se battre pour les autres

Il était 4 h du matin ce mercredi 19 septembre, lorsqu’Estelle Hoffer a entamé l’escalade d’une grue de chantier boulevard de la Victoire à Strasbourg. Ce n’est pas une première pour elle. L'année dernière, au mois de juin, cette mère de famille avait déjà dû prendre de la hauteur et des risques, pour faire connaître sa situation. Son fils Zachary, 9 ans, atteint de troubles de l’attention avec hyperactivité n’avait pas obtenu d’assistante de vie scolaire pour la rentrée 2017/2018. Après plusieurs heures de mobilisation, l’académie de Strasbourg avait finalement cédé, promettant une professionnelle, "qui a depuis changé la vie de mon fils" martèle-t-elle. "Grâce à la présence d’une adulte avec lui, Zachary apprend à canaliser son attention, il travaille beaucoup mieux, il est moins fatigué. C’est exceptionnel.C’est justement pour venir en aide aux milliers d’écoliers handicapés qui n’ont pas d’assistante de vie scolaire, plus de deux semaines après la rentrée, que la mère courage a choisi de récidiver.. Je me bats pour toutes les familles qui n’ont pas la force de le faire. C’est dur physiquement, mais il faut ce qu’il faut. Si on ne fait pas ça, rien ne bouge" justifie Estelle. "Il y a des assistantes de vie scolaire qui sont sans affectation et des familles en demande. C’est inadmissible" confirme Marie Lettler, une autre maman, elle aussi militante du Collectif Citoyen Handicap , qui regroupe une vingtaine de membres actifs en France. Marie, elle, est restée au pied de la grue pour soutenir son amie.Toutes deux remettent en cause la politique gouvernementale, faite "". "Nous sommes pris pour des imbéciles. Le gouvernement nous abandonne. Nous avons un président qui, comme les autres, ne tient pas ce qu’il annonce. Les formations sont insuffisantes, incomplètes, et les recrutements peu nombreux" argumente encore Marie.Policiers et membres du GRIMP, groupes de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux, sont actuellement sur place. Estelle Hoffer ne compte pas redescendre avant d’obtenir des réponses concrètes de la part des autorités compétentes.Parallèlement, un. Plusieurs dizaines de familles devraient faire entendre leurs voix. Une autre mobilisation est également en cours à Lille où Sophie Cluzel, la Secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées, est aujourd'hui en déplacement.