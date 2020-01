Le chien du couple, le changement d'avocat, les analyses ADN : les zones d'ombres autour de l'affaire Elisa Pilarski

Curtis, le chien du couple : coupable idéal ?

Le compagnon change sa défense

La piste de la chasse à courre



Le rôle du compagnon d’Elisa Pilarski

Le 16 novembre 2019, Elisa Pilarski, une jeune femme de 29 ans, été retrouvée morte en forêt de Retz près de Soissons dans l'Aisne. Son corps présentait de multiples morsures de chien qui sont à l'origine du décès.Trois mois après, les résultats des prélèvements ADN effectués sur les différents chiens présents sur les lieux le jour du drame n'ont toujours pas révélés.C’est le chien qui accompagnait Elisa lors de sa mort en forêt. Importé des Pays-Bas, c’est un croisement entre un lévrier whippet et un patterdal terrier. Et non un American staff comme indiqué précédemment.Une analyse ADN devra préciser si ce chien a attaqué sa maîtresse. Ce qui est sûr, c’est que depuis le drame, Curtis a mordu deux fois. La première, quelques heures après la mort d’Elisa Pilarski, pendant l’audition de son compagnon Christophe Ellul chez les gendarmes.Le chien s’est en est pris à la cuisse de son propriétaire, au point d’arracher une partie du pantalon de Christophe, qui aurait alors crié "Putain, il m’a mordu, faut le piquer !", selon une gendarme présente. La deuxième fois, c’était au refuge où Curtis a été placé, suite à une réquisition judiciaire. Là, c’est une bénévole qui a subi une morsure laissant des marques profondes. Ce qui a déclenché un procédure "chien mordeur" et hypothéqué les chances de le voir libre.Autre fait nouveau dans cette affaire, les divergences entre Christophe Ellul et son avocate. Me Caty Richard nous le rappelle, attachée "au respect du secret de l’instruction", se livrant peu, elle a tout fait pour éviter un "retentissement médiatique". Une posture que n’a pas souhaité reprendre à son compte son client.Au point que ce dernier décide de se passer des services de Me Richard : "J’ai évoqué avec lui l’éventualité que son propre chien soit impliqué dans la mort d’Elisa. Ce qu’il n’a pas supporté". Christophe Ellul s’est donc tourné aujourd’hui vers deux avocats "spécialistes de la cause animale". L’objectif principal étant de sortir Curtis de la fourrière pour le placer dans une "structure adaptée".Curtis est-il un chien dangereux ? A-t-il pu s’en prendre seul à sa maîtresse ? Me Eric Alligné, le nouvel avocat de Christophe Ellul déclare au Parisien "qu’en l’état du dossier, rien n’indique que ce chien est responsable de la mort d’Elisa". Un élément vient aussi troubler cette piste : le parquet de Soissons, après autopsie du corps, avait évoqué les morsures d’au moins deux chiens.Cette information de morsures provenant de plusieurs chiens a mené l’enquête à rapidement s’intéresser aux veneurs. Car ce jour-là, au même moment, a lieu une chasse à courre, avec la présence d’une cinquantaine de chiens de chasse.Ont-ils pu s’en prendre à Elisa Pilarski ? Pour Me Guillaume Demarcq, avocat de Sébastien van den Berghe, cette piste ne tient pas : "en 600 ans d'histoire, jamais une chasse à courre ne s'en ai pris à des hommes ou des femmes, la vénerie n'a jamais tué. Ce n'est jamais arrivé". Au nom du maître d’équipage présent en forêt de Retz, il va demander le statut de témoin assisté. Le but : obtenir un accès au dossier, et défendre au mieux les intérêts des chasseurs du rallye de la Passion.Pour Me Richard, l’ex-avocate de Christophe Ellul, l’implication de la meute sera toutefois à prendre en compte. "On peut affirmer que la meute était présente à proximité de là où se trouvait Elisa. On sait que ces chiens sont entraînés pour terroriser leur proie, en aboyant. Cela a pu provoquer un état de stress chez Curtis".Autre détail d’importance, les chasseurs sont formels : leurs chiens ne présentaient aucune trace de sang. Des traces qui auraient été nécessairement visibles, les chasseurs axonais n’ayant pas attrapé de gibier ce 16 novembre.À ce stade de l’enquête, rien ne permet de l’impliquer dans la mort d’Elisa Pilarski. Son emploi du temps a été étudié, il s’est bien rendu au travail. Et il a bien reçu un coup de fil à Roissy, à près de 70 km de là, où il exerce son métier. Une fois arrivé sur les lieux, les versions se confrontent. D’après le compagnon, il croise des chiens de chasse et un cavalier. Il voit une meute d’une trentaine de chiens sortir d’un ravin, il s’écarte, puis s’y rend et découvre le corps de sa femme, dévorée.Une vision contredite par les chasseurs de l’Aisne. À nos confrères de l’Union, Jean-Michel Camus affirme que lors de leur rencontre, Christophe Ellul criait, disant être à la recherche de son chien, qui était en compagnie d’Elisa. Leur précisant selon M. Camus : "Faites attention à vos chiens, le mien est très, très méchant".Contacté par notre rédaction, Christophe Ellul n’a pas - pour l’heure - donné suite.