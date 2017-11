Une mystérieuse épidémie de crevaisons à Soissons

Un pneu crevé, c'est un coup de malchance., c'est une invasion. Depuis plusieurs jours,. Les faits concerneraient plusieurs secteurs de la l'agglomération.Les garages ont été assaillis de demandes. Et ils sont unanimes :dans les pneus crevés depuis mercredi dernier. "Tout à coup, on a vu une vague de personnes arriver en centre dans l'après-midi, avec tous une crevaison, raconte, responsable d'un centre auto. Même symptôme : une vis à placo-plâtre noire, fixée dans le pneu."La plupart des victimes s'en tirent pour une quarantaine d'euros, mais la municipalité annoncepour tenter d'identifier d'éventuels disperseurs de vis. "Nous recommandons à tous ceux qui ont subi ces "infractions" de bien vouloir appeler la police municipale ou nationale et de déposer plainte auprès de celle-ci", insisteen charge de la circulation.Ce matin,. D'autres victimes promettaient de faire dans les jours à venir.