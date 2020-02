Enduropale du Touquet 2020 : consultez le classement en temps réel pilote par pilote

Trouver un numéro de dossard

Le classement de l'Enduropale du Touquet 2020 en temps réel

Un oeil sur l'écran de votre télé, votre smartphone ou votre ordinateur, l'autre sur le classement en temps réel. Voilà comment suivre au mieux, au plus près l'Enduropale du Touquet 2020 avec France 3 Nord Pas-de-Calais.Grâce à notre mini-application, en partenariat avec Chronelec, vous pouvez à tout moment connaître la position d'un pilote parmi les 1255 engagés. Un ami ? Un proche ? Un cousin ?Pour cela, il suffit de taper son numéro de dossard. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez le trouver dans la liste ci-dessous des pilotes engagés dans cet Enduropale 2020.Pour connaître le numéro de dossard d'un pilote, voici la liste des engagés de la course Enduropale 2020.Tapez le numéro de dossard de votre pilote favori pour connaître sa position en temps réel dans la course Enduropale du dimanche 2 février 2020.