Covid-19 : le LOSC annule son stage au Portugal en raison de la situation sanitaire

La santé des joueurs, une "priorité" pour le club

Le LOSC a annoncé avoir annulé son stage de pré-saison au Portugal prévu du 1au 6 août en raison de "l'évolution sanitaire sur un plan national et international".Le club nordiste joue la prudence alors qu'il a déjà été très touché par la pandémie de coronavirus puisque quatre joueurs ont été testés positifs au Covid-19 depuis le début du mois de juillet : l'attaquant Fadiga Ouattara et les milieux Renato Sanches, Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné "Cette décision, unanimement partagée par la direction du Losc ainsi que par l'ensemble de son staff (sportif et médical), fait suite à l'évolution sanitaire sur un plan national et international. Prenant en compte également l'évolution constante des protocoles, il nous apparaît, dès lors, imprudent de quitter le pays, et ce, malgré l'urgence d'une préparation estivale à redéfinir", écrit le club nordiste dans un communiqué Le LOSC devait s'envoler pour Faro (au sud du Portugal) ce samedi 1août au soir, après son match de préparation contre le club belge d'Anderlecht, qui débute à 15 heures au Domaine de Luchin, son centre d'entraînement.