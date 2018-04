Capitaine Marleau : 10 choses que vous ne savez (peut-être) pas sur Corinne Masiero

1. Elle a joué dans "Fais pas ci fais pas ça"

La comédienne, découvertedans la série diffusée sur France 3 "", a déjà joué dans une série populaire : "". En, elle interprète dans la 4e saison de la série le rôle de Solange, la(jouée par une autre Douaisienne : Valérie Bonneton).Un rôle sur mesure : Solange est un personnage déluré qui se laisse souvent allercomme le montre cet extrait du making-of, où on la voit chanter "In r'venant d'Marquette", la chanson de...En, Corinne Masiero s'engage àlors des élections municipales, sur la. "C'est une artiste compagnon de route", avait expliqué. "Elle a déjà fait quelques prestationsOn lui a proposé (de venir sur la liste), et après mûre réflexion, elle a décidé de relever le défimalgré son emploi du temps extrêmement chargé."Un engagement politique qu'elle a toujours porté et continue à défendre. En, elle a pu devenir, le temps d'une journée, rédactrice en chef du quotidien l'Humanité . "Aujourd'hui je suisj'avais un peu peur mais aujourd'hui", a-t-elle alors déclaré."La politique. C’est appartenir à une, participer à une manifestation,pour soutenir les gens qui sont virés en ce moment,...", a-t-elle expliqué à nos confrères du Figaro le 28 mars dernier. Favorable à une, elle défend également la reconnaissance du. "Il y a des choses aujourd’hui"Lej'en ai conscience..." , avait-elle expliqué dans un de nos reportages, où on l'accompagnait. Avec son succès grandissant, la comédienne enchaîne donc les. Une ville du Nord à laquelle elle est très attachée. "Et puis si par ­hasarden sortant d'une interview dans un palace parisien, rien que de", a-t-elle ajouté dans une interview accordée à nos confrères de Télérama Une actricedonc, puisque Corinne Masiero est née à...Laet de la comédie ne la suit pas depuis toute petite. C'est un peuqu'est née cette envie. "Des potes qui faisaient du théâtre à Douai m'avaient demandé de filer", explique l'actrice dans une interview de Télérama . "La metteuse en scène organisait des trainings physiques. Je poireautais dans mon coin,avec les autres pour improviser des gestes. Dès que j'ai traversé la scène,: plus question de redescendre !"A 28 ans, elle intègre une. Un metteur en scène la repère. C'est le. Jusqu'à interpréter le rôle principal dans: "Ce film était une "" pour tout le monde : pour moi,pour Cyril, qui étaitpour le chef opérateur, pour la première assistante,".Pour les fans, il faut aussi noter que Corinne Masiero apparaît dans le film, de Claude Berri, enAvant d'être comédienne, Corinne Masiero a enchaîné. "J’ai tenuj’ai été, j’ai, j’ai, j’ai... J’ai", explique-t-elle à Télérama en 2012. Avant cela, l'actrice a décroché unGrâce à son rôle dans le film "", de, la commédienne foule pour la première fois les marches du. "Cannes, t'imagines ! Le festival avec le palace,! Mettre une robe du soir,! Avec des ­copains, on est allés acheter", raconte-t-elle à nos confrères de Télérama.Son passage à Cannes (à 0:22) :Pour Louise Wimmer, l'actrice enchaîne avec d'autres festivals internationaux, comme la"Acides, coke, un peu l’héro… Tu vis dans un milieu, où y’a rien pour te faire bander, là tu trouves des", déclarait-elle à Libération en 2013.Corinne Masiero explique avoir: "Je pensais que la drogue étaitque c'était un moyen deEn pratiquant, je me suis rendu compte que", précise-t-elle dans Télé Loisirs."J’improvise souvent,et des comédiens", explique-t-elle dans une interview accordée à Télé Z . "Et, en amont, quand j’apprends mes textes -comme je les apprends oralement- je pense toujours à une blague, un bon mot. Du coup, la grosse majorité sont des dialogues du scénario, mais il m’arrive d’ajouter mes idées et de réécrire les dialogues."Une capacité d'improvisation etriche qui l'amène parfois à prononcer. Nous avons sélectionnédans ce précédent article.Désolée, mais. "Mon mec a une c. Je reviens en faire dès que j'ai le temps. C'est avec ce genre de ­décharge d'adrénaline que tu te souviens pourquoi tu es ­comédienne, et c'est un moyen formidable", explique-t-elle dans Télérama.S'ils partagent cette passion du théâtre, c'est pourtantque les amoureux se sont rencontrés. D'après le magazine people Gala, elle l'a rencon­tré "", face au Medef. Après quelquesassez directs, les voilà ensemble. Et ça faitLe dernier épisode de Capitaine Marleau, diffusé mardi dernier sur France 3, a confirmé que le public était séduit :, soit plus de monde que devant le match de foot France-Espagne ! C'est la meilleure audience de France 3 sa meilleure audience en prime-time depuis 7 ans... "Il s'agit du", confirme France Télévisions (le 27 avril 2010 la chaîne diffusait "", de Franck Dubosc).Un record d'audience, alors que le personnage duétait déjà apparu sur la chaîne en, dans un. Mais: en tout, depuis le début de sa carrière, Corinne Masiero apparait dans...